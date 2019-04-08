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唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報4/8-4/14】

重要星象：木星逆行，土、冥開始停滯，金、海合相雙魚，火星雙子

木星開始逆行，逆行長達四個月，事情回過頭來，進行檢討改進，對於太超過的地方，是該要踩剎車的時刻。土、冥開始停滯，有一股改造、改進的能量，想要重新開始。金、海合相雙魚，感受藝術的價值，欣賞美的事物。雙魚座桃花運旺，受到大眾的關注，關心寵物與受害者等相關議題。火星雙子，雙子座特別忙碌，當心禍從口出及壞脾氣，充滿八卦、探究秘密及學習的氛圍，有外出旅行的機會。

唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

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▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：白羊、天蠍、射手、魔羯

白羊：宜獨立作業，先計畫好再進行溝通

天蠍：先培養默契，別太過度信任

射手：海外事務一波三折，要多點耐心

魔羯：注意和下屬之間的關係，避免造成壓力

桃花注意：金牛、處女、天秤、水瓶

金牛：桃花運旺，小心造成困擾

處女：對方表現不如意，感情面臨抉擇

天秤：感情順利，互動有默契

水瓶：感情上不滿足，應將心比心

財運注意：雙子、獅子

雙子：小額花費積少成多

獅子：大膽行動，理財憑直覺

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：免疫系統欠佳，遠離病源、照顧自己

雙魚：努力養生，補給健康

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