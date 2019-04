Halsey「驚喜藏了2年」助陣BTS！　迷妹身份曝光⋯羞認：最喜歡RM

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)8日公開了全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的首波預告,主打歌名為《為渺小之事所做的詩(Boy With Luv)》,並驚喜與美國歌姬海爾希(Halsey)合作。由於先前並未透露相關訊息,也讓海爾希登上了Google熱門關鍵字第一名。

▲海爾希跨刀為防彈少年團的新歌合作。(圖/翻攝自YouTube/ibighit)

海爾希在2016年與老菸槍雙人組(The Chainsmokers)合作的單曲《靠近我》(Closer)爆紅,成為全球青年人的偶像。而早在2017年防彈少年團首次參加美國Billboard告示牌音樂獎時,就曾和海爾希拍照片並留下合照。

▲海爾希2017年在告示牌音樂獎與防彈少年團見面時,就私下討論過合作的事情。(圖/翻攝自推特)



海爾希也是「A.R.M.Y.」(防彈少年團粉絲名稱)一事,在歌迷之間也不是秘密。海爾希曾在訪問時說過:「在我製作《Hopeless Fountain Kingdom》專輯時,BTS過去的概念影片,無論是其中的意涵、色彩,或是傳遞給人的溫暖,都啟發了我很多,給我了很多靈感。這也讓我開始從粉絲的角度看待自己的作品。」

▲海爾希在南韓和防彈少年團見面。(圖/翻攝自推特)

海爾希在2017年第一次見到防彈少年團時,就曾當面說出對他們的欣賞,防彈少年團隊長RM事後接受訪問時,也坦言雙方有進一步合作的意願。2018年海爾希也在南韓與防彈少年團見面,雙方還開心合照放在推特,如今看來,雖然消息並未走漏,但也能看出合作的蛛絲馬跡。

▲海爾希在南韓和防彈少年團見面。(圖/翻攝自推特)

事實上,海爾希也曾在訪問中害羞承認,自己在防彈少年團成員中最喜歡隊長RM。如今兩組東西方當紅歌手真的合作了,也被網友笑稱是:「最成功的粉絲。」而在海爾希之前,防彈少年團也曾和包括妮琪米娜(Nicki Minaj)、老菸槍雙人組、日裔DJ史帝夫青木(Steve Aoki)、CP查理(Charlie Puth)等知名歐美音樂人合作。