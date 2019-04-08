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Halsey「驚喜藏了2年」助陣BTS！　迷妹身份曝光⋯羞認：最喜歡RM

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）8日公開了全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的首波預告，主打歌名為《為渺小之事所做的詩（Boy With Luv）》，並驚喜與美國歌姬海爾希（Halsey）合作。由於先前並未透露相關訊息，也讓海爾希登上了Google熱門關鍵字第一名。

▲▼美國歌姬海爾希（Halsey）跨刀為防彈少年團（BTS）合作。（圖／翻攝自推特、YouTube／ibighit）

▲海爾希跨刀為防彈少年團的新歌合作。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）

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海爾希在2016年與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）合作的單曲《靠近我》（Closer）爆紅，成為全球青年人的偶像。而早在2017年防彈少年團首次參加美國Billboard告示牌音樂獎時，就曾和海爾希拍照片並留下合照。

▲▼美國歌姬海爾希（Halsey）跨刀為防彈少年團（BTS）合作。（圖／翻攝自推特、YouTube／ibighit）

▲海爾希2017年在告示牌音樂獎與防彈少年團見面時，就私下討論過合作的事情。（圖／翻攝自推特）

海爾希也是「A.R.M.Y.」（防彈少年團粉絲名稱）一事，在歌迷之間也不是秘密。海爾希曾在訪問時說過：「在我製作《Hopeless Fountain Kingdom》專輯時，BTS過去的概念影片，無論是其中的意涵、色彩，或是傳遞給人的溫暖，都啟發了我很多，給我了很多靈感。這也讓我開始從粉絲的角度看待自己的作品。」

▲▼美國歌姬海爾希（Halsey）跨刀為防彈少年團（BTS）合作。（圖／翻攝自推特、YouTube／ibighit）

▲海爾希在南韓和防彈少年團見面。（圖／翻攝自推特）

海爾希在2017年第一次見到防彈少年團時，就曾當面說出對他們的欣賞，防彈少年團隊長RM事後接受訪問時，也坦言雙方有進一步合作的意願。2018年海爾希也在南韓與防彈少年團見面，雙方還開心合照放在推特，如今看來，雖然消息並未走漏，但也能看出合作的蛛絲馬跡。

▲▼美國歌姬海爾希（Halsey）跨刀為防彈少年團（BTS）合作。（圖／翻攝自推特、YouTube／ibighit）

▲海爾希在南韓和防彈少年團見面。（圖／翻攝自推特）

事實上，海爾希也曾在訪問中害羞承認，自己在防彈少年團成員中最喜歡隊長RM。如今兩組東西方當紅歌手真的合作了，也被網友笑稱是：「最成功的粉絲。」而在海爾希之前，防彈少年團也曾和包括妮琪米娜（Nicki Minaj）、老菸槍雙人組、日裔DJ史帝夫青木（Steve Aoki）、CP查理（Charlie Puth）等知名歐美音樂人合作。

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