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紅髮艾德「必唱5金曲」練好嗨到爆　除了《Shape of You》還有這些夯歌！

記者蕭采薇／綜合報導

有著「神曲製造機」之稱的英倫創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）將於4日在台灣開唱。本來2017年就計畫要來台的紅髮艾德，卻在演出前騎單車摔傷導致雙手骨折，只好無奈取消亞洲巡演。等待了一年多，紅髮艾德終於真的來了，《ETtoday星光雲》帶你搶先預習，這五首必唱夯歌必須練好練滿。

▲▼紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會。（圖／CFP）

▲樂迷等待一年多，紅髮艾德終於來台開唱。（圖／CFP）

1. 《The A Team》

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這首在2010年發表的歌曲，可說是不少人認識紅髮艾德的第一首歌，經典程度是每次演出都必定會放進歌單裡的歌曲。想像當紅髮艾德用吉他緩緩彈出這熟悉的和弦，眾人在台下合唱的畫面，就相當令人感動。

2. 《Thinking out loud》

說到「紅髮艾德式情歌」，不少人心中都會浮現出《Thinking out loud》。這首在YouTube已經突破27億點擊的浪漫神曲，連MV都是雙人甜蜜共舞。聽到這首歌時，如果身邊剛好是心愛的那個人，那一切就再完美不過了。

3. 《Photograph》

愛很傷人，卻也可以治癒傷口。紅髮艾德用最擅長的抒情旋律，清淡卻深刻的以「照片」的概念，描述「愛情」溫暖的瞬間。一起聽到這首歌的快樂，或許也會成為現場所有觀眾的美好回憶吧！

4. 《Perfect》

紅髮艾德曾說過「這是我最喜歡的歌」，更公開表示希望這首歌能成為他「最棒的情歌」，而這首歌所寫的對象就是當時的女友Cherry Seaborn。後來變成老婆的Cherry，其實是紅髮艾德的高中同學，但兩人在2015年才正式交往，這段遲了點的幸福，也在2018年修成正果。

5. 《Shape of You》

以抒情歌見長的紅髮艾德少見的動感節奏歌曲，卻也成為他最暢銷、傳唱度最高的歌曲。這首《Shape of You》從前奏就讓人很有記憶點，在路上偶然聽到也能瞬間辨識出來！準備好，要在現場跟著這首歌一起舞動了嗎？

紅髮艾德3月底剛結束南非開普頓的演出，台灣是亞洲巡迴的第一場。儘管主辦單位對於他的班機、或是專機資訊保密到家，但據悉他已在3日正式抵台，為隔日演唱會做準備。4日演唱會將由日本搖滾天團ONE OK ROCK開場，在清明連假第一天為樂迷們揭開狂歡序幕。

▲▼紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會。（圖／CFP）

▲樂迷等待一年多，紅髮艾德終於來台開唱。（圖／CFP）

▲▼紅髮艾德開場嘉賓是ONE OK ROCK。（圖／AEG提供）

▲紅髮艾德開場嘉賓是「日本搖滾天團」ONE OK ROCK。（圖／AEG提供）

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