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破天荒「三韓團」提名Billboard音樂獎　BTS拼兩獎！EXO、GOT7首入圍

記者蕭采薇／綜合報導

美國三大音樂頒獎典禮之一的「告示牌音樂獎」（Billboard Music Awards）台灣時間4日晚間公佈入圍名單。本屆由嘻哈女歌手卡蒂B（Cardi B）以21項提名奪冠。德瑞克（Drake）和波茲​​馬龍（Post Malone）則以17項入圍緊追在後。名單後也首次一次出現三組韓團，包括防彈少年團（BTS）、EXO和GOT7，其中防彈少年團更同時入圍兩個獎項。

▲▼防彈少年團（BTS）美國告示牌音樂獎頒獎典禮Billboard Music Awards。（圖／CFP）

▲防彈少年團第三度入圍美國告示牌音樂獎，也是首次有亞洲藝人入圍兩個獎項。（圖／CFP）

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卡蒂B在繼於葛萊美獎獲得「最佳年度嘻哈專輯」之後，又在「2019告示牌音樂獎」共計在18個獎項共獲得21項提名。包括年度最佳歌手、最佳女歌手、最佳串流音樂歌手、最佳饒舌歌手等大獎，僅次於2017年德瑞克和老菸槍雙人組（The Chainsmokers）的22項提名紀錄。

Cardi B。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cardi B是本屆「告示牌音樂獎」獲得最多提名的藝人。（圖／達志影像／美聯社）

不過名單中另一看點，也包括是第一次同時有三組韓團上榜，包括防彈少年團（BTS）、EXO和GOT7，將與西洋小天后亞莉安娜（Ariana Grande）和前一世代成員路易（Louis Tomlinson）一同角逐最佳社群藝人獎。該獎項過去兩年皆是由防彈少年團獲得，於此之前，則是小賈斯汀連續蟬聯6屆寶座。

▲▼EXO。（圖／CFP）

▲EXO首次入圍告示牌音樂獎。（圖／CFP）

由於「最佳社群藝人獎」完全由網路投票決定，也讓各家粉絲摩拳擦掌，準備把自己偶像送上「告示牌音樂獎」的舞台。此外，防彈少年團也首度入圍最佳組合獎，創下亞洲歌手先例，他們將與包括魔力紅（Maroon 5）、謎幻樂團（Imagine Dragons）、美國鄉村組合「丹與沙伊」（Dan + Shay）以及美國另類搖滾樂團迪斯可癟三（Panic! At The Disco）等大咖歌手角逐該獎項。

▲GOT7出席2017金唱片「唱片大賞」頒獎典禮。（圖／CFP）

▲GOT7首次入圍告示牌音樂獎。（圖／CFP）

2019 美國告示牌音樂獎 重要入圍名單

最佳歌手
卡蒂B（Cardi B）
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
波茲​​馬龍（Post Malone）
崔維斯史考特（Travis Scott）

最佳新人
巴茲（Bazzi）
Juice Wrld
利爾巴比（Lil Baby）
杜娃黎波（Dua Lipa）
艾拉邁（Ella Mai）

告示牌音樂獎排行榜成就獎
丹與沙伊（Dan + Shay）
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
女神卡卡＆布萊利庫柏（Lady Gaga & Bradley Cooper）
杜娃黎波（Dua Lipa）

最佳男歌手
德瑞克（Drake）
波茲​​馬龍（Post Malone）
崔維斯史考特（Travis Scott）
紅髮艾德（Ed Sheeran）
XXXTentacion

最佳女歌手
卡蒂B（Cardi B）
亞莉安娜（Ariana Grande）
海爾希（Halsey）
艾拉邁（Ella Mai）
泰勒絲（Taylor Swift）

最佳組合
防彈少年團（BTS）
丹與沙伊（Dan + Shay）
謎幻樂團（Imagine Dragons）
魔力紅（Maroon 5）
迪斯可癟三（Panic! At The Disco）

最佳告示牌200大歌手
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
波茲​​馬龍（Post Malone）
崔維斯史考特（Travis Scott）
XXXTentacion

最佳告示牌100大歌手
卡蒂B（Cardi B）
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
Juice Wrld
波茲​​馬龍（Post Malone）

最佳串流音樂歌手
卡蒂B（Cardi B）
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
波茲​​馬龍（Post Malone）
XXXTentacion

年度暢銷歌手
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
謎幻樂團（Imagine Dragons）
女神卡卡（Lady Gaga）
波茲​​馬龍（Post Malone）

最佳電台歌曲歌手
卡蒂B（Cardi B）
德瑞克（Drake）
亞莉安娜（Ariana Grande）
魔力紅（Maroon 5）
波茲​​馬龍（Post Malone）

最佳社群藝人
防彈少年團（BTS）
EXO
GOT7
亞莉安娜（Ariana Grande）
路易湯姆林森（Louis Tomlinson）

最佳巡迴歌手
碧昂絲＆傑斯（Beyoncé & JAY-Z）
火星人布魯諾（Bruno Mars）
紅髮艾德（Ed Sheeran）
泰勒絲（Taylor Swift）
賈斯汀（Justin Timberlake）

最佳R&B歌手
H.E.R.
哈立德（Khalid）
艾拉邁（Ella Mai）
威肯（The Weeknd）
XXXTentacion

最佳R&B男歌手
哈立德（Khalid）
威肯（The Weeknd）
XXXTentacion

年度R&B女歌手
H.E.R.
艾拉邁（Ella Mai）
Queen Naija

最佳R&B巡演
碧昂絲＆傑斯（Beyoncé & JAY-Z）
淘氣阿甘（Childish Gambino）
火星人布魯諾（Bruno Mars）

最佳饒舌歌手
卡蒂B（Cardi B）
德瑞克（Drake）
Juice Wrld
波茲​​馬龍（Post Malone）
崔維斯史考特（Travis Scott）

最佳饒舌男歌手
德瑞克（Drake）
波茲​​馬龍（Post Malone）
崔維斯史考特（Travis Scott）

最佳饒舌女歌手
卡蒂B（Cardi B）
城市少女（City Girls）
妮琪米娜（Nicki Minaj）

最佳饒舌巡迴
碧昂絲＆傑斯（Beyoncé & JAY-Z）
德瑞克（Drake）
崔維斯史考特（Travis Scott）

最佳鄉村歌手
傑森奧爾迪恩（Jason Aldean）
凱恩布朗（Kane Brown）
盧克庫姆斯（Luke Combs）
丹與沙伊（Dan + Shay）
佛喬航線（Florida Georgia Line）

最佳鄉村男歌手
傑森奧爾迪恩（Jason Aldean）
凱恩布朗（Kane Brown）
盧克庫姆斯（Luke Combs）

最佳鄉村女歌手
馬倫莫里斯（Maren Morris）
凱西瑪絲葛蕾（Kacey Musgraves）
凱莉安德伍（Carrie Underwood）

最佳鄉村組合
丹與沙伊（Dan + Shay）
佛喬航線（Florida Georgia Line）
Old Dominion

最佳鄉村巡迴
盧克庫姆斯（Luke Combs）
肯尼薛士尼（Kenny Chesney）
仙妮亞唐恩（Shania Twain）

最佳搖滾歌手
謎幻樂團（Imagine Dragons）
Lovelytheband
迪斯可癟三（Panic! At The Disco）
皇后樂團（Queen）
二十一名飛員樂團（Twenty One Pilots）

最佳搖滾巡迴
艾爾頓強（Elton John）
滾石樂團（The Rolling Stones）
U2

最佳拉丁歌手
Anuel AA
壞痞兔（Bad Bunny）
J·巴爾文（J Balvin）
Ozuna
羅密歐山托士（Romeo Santos）

最佳舞曲／電子歌手
凱文哈里斯（Calvin Harris）
凱戈（Kygo）
Marshmello
Odesza
老菸槍雙人組（The Chainsmokers）

最佳基督徒歌手
科瑞阿斯伯里（Cory Asbury）
勞倫戴格爾（Lauren Daigle）
For King & Country
新頌教會敬拜團（Hillsong Worship）
憐憫我樂團（MercyMe）

最佳福音榜歌手
柯克富蘭克林（Kirk Franklin）
科麗霍桑（Koryn Hawthorne）
托蕾凱莉（Tori Kelly）
塔剎柯布斯（Tasha Cobbs Leonard）
馬文薩普（Marvin Sapp）

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告示牌, 告示牌音樂獎, 卡蒂B, Cardi B, 防彈少年團, BTS, EXO, GOT7

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