醫療劇女星斜靠「大體道具」放空　下一秒⋯「他」眼睛睜開了！

記者蕭采薇／台北報導

超人氣美劇《良醫墨非》當中唯一台裔演員克里斯蒂娜張（Christina Chang，中文名：張韻明），因精湛的演技讓她從第二季開始扶正晉升為主角之一。克里斯蒂娜張相隔16年難得回台，8日中午與媒體暢聊這些年闖到好萊塢的心情。拍攝醫療劇的克里斯蒂娜張，也談及片場一次讓她毛骨悚然的經驗。

▲克里斯蒂娜張相隔16年回台 。（圖／記者湯興漢攝）

克里斯蒂娜張的父親是台灣和菲律賓混血，媽媽則是美國人，她的外型看起來也相對較洋派，但對美國人來說，仍然認為她是「東方長相」。克里斯蒂娜張笑說：「他們覺得亞洲人很聰明，所以我常常接到律師、醫生、老師的角色。」

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▲克里斯蒂娜張飾演外科醫生。（圖／Star World提供）

她在人氣美劇《良醫墨非》中飾演優秀的外科醫生，克里斯蒂娜張也透露，最困難的地方就是「開刀時要看起來很自然」。她笑說：「即使我其實才剛剛學，但得看起來像我天天做這些事。」全劇在加拿大溫哥華搭景拍攝，並非在真正的醫院取景，克里斯蒂娜張大讚：「所有東西看起來都真到不行！」

▲克里斯蒂娜張飾演外科醫生。（圖／Star World提供）

不過這也讓她經歷過一次嚇歪的插曲，有一回拍攝現場躺著兩具「大體」，胸前還剖開露出臟器。克里斯蒂娜張認為是拍攝做出的特殊道具，便放鬆地靠在手術台上。沒想到這時，「大體」突然張開眼睛，讓克里斯蒂娜張驚聲尖叫，後來才發現，躺在那邊的不是真大體也不是道具，而是特殊化妝後的真人演員。

▲克里斯蒂娜張相隔16年回台 。（圖／記者湯興漢攝）

克里斯蒂娜張17歲之前都在台北度過，後來和搬到母親的故鄉美國，目前定居洛杉磯。今年47歲的克里斯蒂娜張，只有在16年前曾經回台一次，這回則是首次帶老公和女兒返台。她笑說，帶著女兒到了從小長大的天母，雖然一切都變了許多，但看到女兒踏上自己小時候走過的路、玩過的公園，心裡還是非常感動。