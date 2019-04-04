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直擊／紅髮艾德遲了1年多終於來台　開唱先道歉：對不起我摔斷手！

記者蕭采薇／桃園報導

等待一年多，有著「神曲製造機」之稱的英倫創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）4日終於在台灣開唱！他以歌曲《Castle on the Hill》開場，令全場2.5萬歌迷爆出瘋狂尖叫。紅髮艾德更對歌迷們說道：「很抱歉，因為我手摔斷了，讓你們等了一年多！」

▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲英國創作天王紅髮艾德，在歌迷等待一年多後終於來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

原本2017年10月就計畫要來台的紅髮艾德，卻在演出前騎單車摔傷導致雙手骨折，只好無奈取消亞洲巡演。等待了一年多，紅髮艾德終於真的來了！在日本搖滾天團「ONE OK ROCK」開場表演結束後，紅髮艾德穿著招牌的藍色T恤，在細雨和眾人期待的尖叫聲中，抱著吉他上台。

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▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲英國創作天王紅髮艾德，在歌迷等待一年多後終於來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

紅髮艾德以歌曲《Castle on the Hill》開場，有別於西洋歌手總是喜歡少說話、多唱歌，健談的他除了為了上次摔斷手臂取消亞洲巡演一事道歉之外，更嘴甜說道：「我很喜歡這個城市！」也對於每個首歌的故事更是侃侃而談。

▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲2.5萬歌迷舉起手機，點亮演唱會現場。（圖／記者湯興漢攝）

在演唱到成名曲《The A Team》之前，紅髮艾德述說自己從10幾歲就開始演出，「直到寫了一首歌，改變了我的一生，如果你知道是哪一首歌，現在可以跟我一起唱。」唱到興奮之處，紅髮艾德邀請粉絲舉起手機、打開手電筒，讓2.5萬人的星光照亮全場。台灣是紅髮艾德亞洲巡迴的第一場，門票一開賣就完售，票房收入破億。

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紅髮艾德, Ed Sheeran, ONE OK ROCK

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