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直擊／紅髮艾德來台驚喜唱「小賈斯汀神曲」　粉絲聽前奏：要噴淚了！

記者蕭采薇／桃園報導

等待一年多，有著「神曲製造機」之稱的英倫創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran），除了為自己寫出許多暢銷金曲外，更為許多藝人寫出招牌主打。4日在桃園田徑場的演唱會上，紅髮艾德一時興起就唱起了他為小賈斯汀（Justin Bieber）寫的《Love Yourself》，讓歌迷驚喜到快噴淚。

▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲紅髮艾德首度來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

紅髮艾德曾透露，《Love Yourself》雖然出自他之手，「但我一直無法完成這首歌，我確定小賈斯汀有加入自己的東西。如果沒有他，這首歌可能不會發行，甚至像現在你們看到的成為全球熱門歌曲，還獲得了葛萊美獎年度歌曲的提名。」

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▲▼小賈斯汀以《Love Yourself》入圍葛萊美獎年度歌曲。（圖／翻攝自官網）

▲小賈斯汀以《Love Yourself》入圍葛萊美獎年度歌曲。（圖／翻攝自官網）

紅髮艾德3月底剛結束南非開普頓的演出，台灣是亞洲巡迴的第一場。果然為歌迷帶來驚喜，在原先歌單並未有準備的情況下，細雨中紅髮艾德拿著一把吉他，熟悉的和弦一刷，就唱起了這首在歐美次都不常聽到的《Love Yourself》，讓歌迷驚喜的尖叫，更直喊：「感動得快噴淚。」

▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲紅髮艾德首度來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

紅髮艾德笑著承認自己承認自己的確愛脫稿演出，他舉例說道：「像是在德國，那是一個你可以唱任何歌的地方，即使那首歌從未登上電台，我愛死他們了！」而4日演唱會在招牌歌曲《Thinking out loud》時，也驚喜把「台北」唱到歌詞中，再次引起尖叫。

▲▼英國創作天王紅髮艾德演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣是紅髮艾德亞洲巡迴第一站，果真有驚喜。（圖／記者湯興漢攝）

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紅髮艾德, Ed Sheeran, 小賈斯汀, Justin Bieber

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