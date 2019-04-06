安迪逝世...阿娥帶愛女林吟蔚「合體拍《戲說》扛家計」

記者林奕如／台北報導

5年沒演戲的林吟蔚這次跟媽媽陳慧娥在《聖王公傳奇》同樣飾演一對母女，由於安迪過世不久，大家都很關心他們的經濟狀況，陳慧娥表示還要繼續努力，其實她現在偶爾還是會夢到安迪，因為太想念他了，但因為現在都有工作，會分一點心。

▲安迪遺孀陳慧娥、女兒林吟蔚一起拍戲。（圖／三立提供）

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陳慧娥和女兒林吟蔚全力在演藝圈衝刺，她表示因為這是熟悉又喜歡的工作，畢竟跟在安迪身邊30多年，對演藝圈已是非常熟悉，在這個圈子工作老朋友會互相幫忙鼓勵，所以工作是快樂的。女兒林吟蔚表示目前除了歌唱、演戲、網拍外，還在朝服裝設計發展，因為網拍市場飽和，錢難賺，所以計劃過不久之後會有自己的品牌上市，對於爸爸的離開，她有一點心酸的表示：「雖然從小很獨立，但總覺得心中少了一塊。」

▲《戲說台灣》一播18年，今慶祝4千集。（圖／三立提供）

全台最長的古裝系列電視劇，《戲說台灣》一播18年收錄了上百個地方傳說軼事，收視傲視全國，每日都名列全國收視綜合排行前五名、節目每日收視觀眾平均達55萬人、觸及觀眾更達90萬人以上，該劇也是演員的搖籃，培育出許多小生小旦包括李燕、陳小菁、吳婉君、張維錫、丁力棋、林佑星、陳子強及秦楊、苗可麗、星卉等都參與過演出。