《小時光》同名主題曲曝光！「無尾熊抱」放閃日常甜爆

記者林奕如／綜合報導

《致我們單純的小美好》掀起一股純愛風，姊妹作《致我們暖暖的小時光》即將上檔，該劇男主角顧未易（林一 飾）設定是怪咖學霸，身高187公分的他，光是和女主角司徒末（邢菲 飾）最萌身高差，就讓女粉快萌哭，同名主題曲7日曝光，兩人放閃日常讓人閃瞎。

▲《小美好》姊妹作《小時光》即將上檔 。（圖／小時光微博）

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該劇改編自趙乾乾同名小說，女主角司徒末和物理天才顧未易在大學意外合租，氧氣少女喜愛螺螄粉、哆啦A夢和恐怖片，而顧未易則是高冷，惜字如金，一切按照計劃生活的男人，看似不可能的一對，但愛情就是這麼悄悄到來，初戀的美好滋味，從頭甜到尾。

▲《小時光》怪咖學霸遇上元氣少女 。（圖／小時光微博）

林一雖然是新人演員，但俊帥外表加上187公分的高挑身高，一眼就讓人印象深刻，搭上164公分女主角邢菲，身高差23公分，CP感十足。同名主題曲由可樂就是力量演唱，歌詞切中兩人愛情，「小時光，漫溢芬芳，喧嘩中，自在地生長，幸福中回望，別來無恙，才值得一生收藏，念念不忘」，更搶先曝光「末未CP」兩人甜蜜瞬間，包括熊抱、背環抱、飛撲強吻等，甜到爆表。

▲林一和刑菲有最萌身高差 。（圖／小時光微博）