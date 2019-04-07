專訪／魔鬼藏在細節中！《與惡》求完美「每集修10版本以上」

記者林奕如／專訪

《我們與惡的距離》口碑發酵，以無差別殺人案為題材，深刻反思「槍響之後，留下了什麼？」開創台劇新高度，從籌備、選角、拍攝再到後製剪接階段，每一個環節缺一不可，幕後製作團隊功不可沒，製作人林昱伶、湯昇榮更親自進剪接室盯剪，「每一集至少都修改過10個版本以上，就是想要達到心中最好。」

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▲賈靜雯隔15年回歸台劇。（圖／公視提供）

該劇是獲得2次金鐘編劇呂蒔媛最新作品，她被業內人士稱十元，自稱「大嬸編劇」，她曾說：「我自己非常想做或覺得非做不可的戲，有很大一部分是來自於恐懼，我很想去找害怕的原因。」她一開始先花5個月時間，與資策會進行「大數據劇本案」合作，但數據接觸不到「活生生的人」，又花費1年進行田野調查，親自找了相關人士約40名人拜訪，旁聽死刑庭，了解審判過程。

▲《我們與惡的距離》製作人林昱伶與湯昇榮。（圖／大慕影藝提供）

7個月時間完成初版劇本，由公視進行招標，最終由大慕影藝中選，總經理林昱伶邀請瀚草影視的總經理湯昇榮共同擔任製作人，2人在前製時期密切溝通，一致的共識就是「打造好戲」。製作團隊還特別耗資近300萬打造300坪的主場景「SBC品味新聞台」，內部一切逼真到讓人以為這就是新聞台，就連台標LOGO、新聞採訪畫面等，全都是真的。

▲故事從一起無差別殺人案件開始。（圖／公視提供）

金鐘編劇呂蒔媛創作《與惡》，故事從一件無差別殺人案件的判決開始，精準刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境。創作這樣高難度的劇本，一開始5個月時間與資策會進行「大數據劇本案」合作，但數據接觸不到「活生生的人」，呂蒔媛又花費1年進行田野調查，親自找了相關人士約40名人拜訪，旁聽死刑庭，了解審判過程。

▲劇組耗資近300萬真實打造出「品味新聞台」。（圖／公視提供）

製作人林昱伶、湯昇榮接受《ETtoday星光雲》專訪提到，「魔鬼藏在細節裡，副控室裡面每一則新聞，都是真實採訪而來，就連編採系統，都按照某家新聞台內部範本而來。其實這就像，你身處咖啡廳裡，很自然就會喝咖啡、聽音樂等，那你在『新聞台』拍戲，演員很自然就融入進去，呈現真實一面。」

▲吳慷仁飾演法扶律師。（圖／公視提供）

故事精準刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等職人及其家庭環境，演員們也事先做足功課，賈靜雯飾演機車女主管，到電視台見習，吳慷仁飾演法扶律師到法院旁聽，私下也跟律師顧問的家人一起相處，林哲熹飾演思覺失調症病患，到基金會一整天接觸病患，一起接受團體治療，大家還以為他也是病患。

▲林哲熹飾演思覺失調症病患。（圖／公視提供）

製作好戲，每個環節缺一不可，製作人林昱伶承受極大壓力，但依舊冷靜一一處理難關，夥伴湯昇榮稱讚她「EQ很高」，兩人難免會有意見相左的時候，但彼此良性溝通，一切初衷都是為了戲好，林昱伶說：「我們內心裡面沒有私慾，沒有想把這戲佔為己有，包括導演、攝影師、剪接等工作人員，就作品去論作品，怎樣讓這劇更好，不斷討論推翻自己，去聽別人意見，試試各種可能，大家不會堅持己見，都是打開內心。」

前製籌備，再到拍攝完成，接下來最難的工程「剪接」登場，第一版本出爐時，其實已經過多次修改，但林昱伶直呼：「有一種不踏實感覺，大家一直說服我，可是心裡有點怪怪的。」她笑說，自己皮在癢，找來平常不看戲、毒舌派好友群觀看，「他們看完後，給我建議真的像子彈般飛來，還有人說『沒有什麼追下去動力』，我心想有爛到這種程度，那天晚上沒有睡覺。」

▲《與惡》開創台劇新格局。（圖／公視提供）

隔天早上她召集大家，把所有場次，用便利貼黏在牆壁上，把10集內容重新做場次分配，眾人一路討論到半夜，前後約4個月時間，都在剪接地獄，往往拍板定案了，又重新找到調整新方向，湯昇榮就算在剪接室，看過千百遍剪出來的影片，但每次看片花還是會泛淚，他說：「很感謝剪接師李俊宏，跟我們討論不同意見跟想法，每一集真的是千錘百鍊，甚至有幾集，是配完音了又進行修改。」兩個最嚴格守門人，嚴格把關。