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喜翔熱戀時勸小36歲女友：希望她快醒！「害人成寡婦」決心不婚

記者林奕如／台北報導

62歲喜翔2015年9月承認和小36歲女友Jessy熱戀，他是因為參與學生畢業製作電影，被擔任執導的她告白而墜入愛河，他多次出席公開場合，不避諱帶女友合體，十分恩愛大方，但當時被問到結婚，他直言：「不要害人家成為寡婦，等我走後她再去找年輕的結婚。」

▲喜翔和小36歲女友分手。（圖／資料照）

▲喜翔和小36歲女友分手。（圖／資料照）

喜翔年輕時風流瀟灑，曾自豪最高紀錄劈腿6女，他曾和狄鶯姊姊狄玫有過一段情，分手之後女方發現懷孕，之後生下兒子扶養長大，他這些年收起浪子心，和Jessy穩定戀愛4年。但談到這段感情，他坦言覺得「不正常」，常會覺得「我這年齡好嗎？何必害別人？」甚至還跟女友說，「希望她早點睡醒，今天換做我女兒這樣，我瘋了我。」

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▲喜翔和小36歲女友分手。（圖／資料照）

▲喜翔和小36歲女友交往時十分轟動。（圖／資料照）

兩人交往期間，喜翔也曾見過女方家長，他比女友媽媽還大13歲，還被喊「喜哥好」，但之後沒話聊，從早上9點半開始，一坐就是5小時，喜翔曾因為「父女戀」受到許多關注，他表示，其實一開始交往時就有想過，不在乎網友評論，管不了別人的嘴，倒不如管好自己的嘴。

▲喜翔和小36歲女友分手。（圖／翻攝臉書）

▲喜翔決心不婚，不要害人成為寡婦。（圖／資料照）

兩人穩定交往時，時常可見Jessy陪同喜翔拍戲，以及出席首映會等，當隱身幕後的小女人，但最後還是分手了，他向《ETtoday星光雲》證實與女友分手，身邊友人也透露：「以前拍片黏TT，現在他出來都沒見到女友跟在身邊了。」

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