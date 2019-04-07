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《女兵》葉素娥24年母胎單身！拍100集終於月老婆婆來了

記者林奕如／台北報導

TVBS八點檔《女力報到》播出滿100集，劇中母胎單身24年的葉素娥（梁舒涵 飾），終於有姻緣來了，丁噹客串扮演月老婆婆，特地下凡指點葉素娥的戀情，替她和沈渙清（曾子余 飾）搭起愛的連線。

▲丁噹客串演月老婆婆，特地下凡指點葉素娥的戀情。（圖／TVBS提供）

▲丁噹客串演月老婆婆，特地下凡指點葉素娥的戀情。（圖／TVBS提供）

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梁舒涵劇中是廟公女兒，「通靈少女」設定加上呆萌的形象，擄獲大批粉絲，她的心中也充滿對粉絲的感謝：「很開心跟每一位夥伴一起度過了春夏秋冬，這一年對我來說除了不可思議之外就是滿滿的感動。回溯這一年每個姐妹的同甘共苦，一起初戀又失戀，彷彿真的活了一個新的人生，100集後葉素娥的紅娘真的來了！就讓我跟著葉素娥一起繼續完成她的人生。」

▲丁噹客串演月老婆婆，特地下凡指點葉素娥的戀情。（圖／TVBS提供）

▲丁噹將一大把姻緣線給母胎單身的素娥。（圖／TVBS提供）

丁噹客串演起月老婆婆，將一大把紅線交到24年從沒戀愛的素娥手上，甚至給她了命定兩人關係的神秘籤言，到底葉素娥的戀情會如何發展，成為劇情一大高潮。特別的是，丁噹一到拍攝現場，就被民眾團團圍繞搶著合照，她笑談第一次演戲的經驗：「覺得相當新鮮，劇組非常辛苦但像家人一樣感情非常好，希望未來有機會能夠參與完整的戲劇演出。」

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