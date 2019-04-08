獨／《與惡》編劇親打電話邀她！謝瓊煖狂飆神演技網噴淚

記者林奕如／專訪

《我們與惡的距離》熱劇持續發燒，劇中飾演殺人犯媽媽的謝瓊煖，6集內狂飆演技，只要一出現，絕對讓劇迷噴淚，7度入圍金鐘獎、曾以《在河左岸》獲最佳女配角的她，把這苦情角色信手捻來，事實上，她就是編劇呂蒔媛所想這角色的第一人選，編劇親自打電話開口邀約：「妳很適合。」

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▲檢場、謝瓊煖飾演李家父母。（圖／公視提供）

謝瓊煖劇中以素顏、黑眼圈真實入戲，因兒子李曉明犯下殺人案，搬離原來開的小吃麵店，戴口罩躲藏2年，臉部長了爛瘡疹子，平時推著小攤車，靠賣小吃給釣客維生。她把這自責卻又堅強活下去的媽媽，詮釋入木三分，播出後讓劇迷狂搜尋，對她的演技跪了。

▲李媽媽背負兒子是殺人犯的自責過一輩子。（圖／公視提供）

謝瓊煖畢業於北藝大戲劇系，是橫跨劇場、電視圈的實力派演員。 2014年以《在河左岸》獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎，在《出境事務所》曾和編劇呂蒔媛合作過，《與惡》劇本完成時，編劇親自打給她詢問意願，謝瓊煖接受《ETtoday星光雲》專訪表示，「她（呂蒔媛）說有這樣一個戲，對角色有一些想像，她覺得我很適合（李媽媽），先寄劇本給我看看。」

▲編劇呂蒔媛親自打電話邀約謝瓊煖。（圖／記者李毓康攝）

「我看完劇本哭得亂七八糟，馬上就回覆說『我要演』，10元姐（呂蒔煖）說我很適合苦情角色，可能我看起來比較阿桑感。」謝瓊煖這樣笑說。她和劇中女兒陳妤對戲最多，尤其希望女兒能重生，飆出最深期望：「家裡死3個人就好，不要連妳也葬下去。」媽媽的愛讓人感動，這幕至今是經典。

▲李媽媽希望女兒改名，去找尋新生活。（圖／公視提供）

謝瓊煖提到這場戲角色的心酸，她說：「已經過了2年被世人唾棄日子，但媽媽還是有求生的本能，會覺得我們這一代要背負兒子這個罪活下去，但妳（女兒）不需要，這是一種斷尾求生，把希望寄託在女兒身上，希望女兒帶著他們的份繼續活下去。」

▲李家原本經營小吃麵店，之後搬家躲避世人眼光。（圖／公視提供）

「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯。」謝瓊煖在海邊吃力推著餐車，用盡心力說出這一段話，讓多少人噴淚，她說，每次演的時候，都很痛苦，因為角色過日子從來就是不像人，自己可能也想死很多遍，但是不行，儘管經歷再大的難關，過去了另一個生活等著妳，劇情和導演還是希望有一些光明面表現出來。

▲謝瓊煖和陳妤的母女情，讓人噴淚。（圖／公視提供）

一個無差別殺人事件，刻劃出受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等職人以及家庭環境。《我們與惡的距離》讓人思考每個人與「自己心中的惡距離」，謝瓊煖說：「我在拍的當下，沒有把它想得很沉重，把它想得太沉重，就做不出來沉重，想要做出反差，事情來的時候，才能觀眾覺得，天啊好慘！」演員用功力讓觀眾有感，戲才會真實到讓人沉重。