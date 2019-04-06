《戲說台灣》一播18年！一姐陳子玄要兒子喊他「新爸爸」

記者林奕如／台北報導

《戲說台灣》開播至今滿18年，該系列邁入4000集，特別製作《聖王公傳奇》，6日埔心牧場舉辦粉絲見面會。活動上，陳子玄老公陳建隆帶著兒子意外現身，正巧劇中的男主角溫哲軒也站在陳子玄旁，愛開玩笑的她對兒子說：「快叫新爸爸！」嚇得溫哲軒趕快閃到一邊去。

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▲陳子玄老公帶兒子驚喜探班。（圖／三立提供）

該劇主要演員包括陳子玄、溫哲軒、林吟蔚、陳慧娥母女檔、蔡聖偉，及導演黃仲裕和演員相見歡，陳子玄老公準備了花束為妻打氣，陳子玄表示兒子因為A型流感住院七天，這兩天才出院，老公還騙她說要去掃墓，竟然父子檔意外出現，她這陣子都在彰化趕拍戲，與兒子好像有點疏離感。

▲導演黃仲裕、陳子玄、溫哲軒、林吟蔚、陳慧娥、蔡聖偉粉絲見面會。（圖／三立提供）

陳子玄表示8年前開始參與《戲說台灣》的演出，當年飾演一位狐狸精，當時造型是半人半妖，拍攝時頭要一直轉來轉去，覺得好好玩，更表示自己也是看《戲說台灣》長大的。她這次中飾演一位大力女，力量大的可以將樹連根拔起，她笑說現在連古裝戲都是女力當道，當初選角時還被導演嫌棄，認為她太嬌小柔弱，日前拍攝讓大家跌破眼鏡，因為她可以背著溫哲瑄在山坡上跑，還親自參與一些武打戲，連導演黃仲裕都讚這位「戲說一姊」非常敬業。