《小美好》vs《小時光》5大元素甜爆！初戀美好滋味萌哭

記者林奕如／綜合報導

《致我們單純的小美好》掀起校園純愛風潮，姊妹作《致我們暖暖的小時光》即將上檔，講述的是氧氣少女司徒末（邢菲 飾）與怪咖學霸男主顧未易（林一 飾）浪漫故事，兩劇都有5大元素，包括改編自趙乾乾同名小說、男主角學霸校草、最萌身高差、校園青春戀愛、女追男等，延續青春戀愛美好滋味，讓粉絲保證入坑。

▲《小美好》vs《小時光》同樣有五大元素 。（圖／小時光微博）

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《小時光》一樣改編趙乾乾同名小說改編，不同於《小美好》男女主角是青梅竹馬設定，這次女主角司徒末和物理天才顧未易是大學意外合租見面，但同樣的是男主角都是高帥學霸。

▲《小時光》怪咖學霸遇上元氣少女 。（圖／小時光微博）

《小美好》男主角胡一天身高188公分，長相酷似彭于晏，《小時光》男主角由林一飾演，他身高187公分，在綜藝《瘋狂衣櫥》、《美少年學社》中有不俗的表現，光是看到他俊帥五官，第一印象先加分。《小時光》女主角則由邢恩演出，以《惡魔少爺別吻我》打開知名度，她有著一雙大眼睛，爽朗的元氣少女形象，十分符合主角設定。

▲林一和刑菲有最萌身高差 。（圖／小時光微博）

《小美好》江辰和陳小希的最萌身高差，秒殺無數少女心，《小時光》也同樣有這樣悸動，女主角邢菲有164公分，但搭上187公分高的林一，身高差23公分，末未CP感十足。另外，故事設定在大學校園，青春戀愛總讓人心動，看元氣少女如何融化怪咖學霸冰冷的心，平凡中感受到濃濃幸福，從頭甜到尾一點也不虐，大家早已經準備好追劇了。