《爸爸6》遭殃！大陸新禁令施行　Jasper被拖累...徹底消失了

記者李玟儀／綜合報導

大陸廣電局前段時間曾宣布「禁古令」，隨後又閃電解禁，讓影視市場稍稍鬆了一口氣，只是兒童相關節目就沒有這麼好的際遇了，自2018年宣布嚴格控制明星子女參與綜藝節目後，包含《爸爸去哪兒》在內等類似節目全部無限期延播，近日更宣布管理規定將自30日施行，幾乎意味著節目節目完了。

▲Jasper和陳小春去年回歸節目時拍了宣傳片，但受限於禁令，節目停擺至今。（圖／翻攝自YouTube／爸爸去哪兒官方頻道）

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《爸爸去哪兒》第6季原先預定在2018年年中左右開播，但官方卻在8月中發布延期播出聲明後，從此官方微博再也沒有更新過，一切停擺至今已經將近8個月。

當時大陸官方發布《未成年人節目管理規定》，嚴格要求電視台防止未成年人節目出現商業化、成人化和過度娛樂化傾向，並規定未成年人節目不得宣揚童星效應，或是包裝、炒作明星子女，也禁止未滿10歲的未成年人擔任廣告代言人。

▲大陸廣電局發布《未成年人節目管理規定》將於30日起施行。（圖／翻攝自微博）

前段時間管理規定經會議審議通過，公布後自4月30日起施行，禁令勢在必行，外界普遍認為《爸爸6》想在2019年播出應該也是徹底無望了，網友感嘆，節目為了宣傳炒作在所難免，多了當然會覺得煩，但是這種親子節目還是有正向意義存在的，像陳小春和Jasper父子間的感情，肯定是透過節目錄製期間，長時間相處而變得更加緊密，孩子們也和爸爸有更良好、緊密的互動，如今節目幾乎走向歷史，不免感到可惜。