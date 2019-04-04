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女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

記者李玟儀／綜合報導

墨西哥搖滾樂隊「Botellita de Jerez」的創始人阿曼多(Armando Vega Gil)身兼隊內貝斯手，64歲的他日前遭一名女子指控性侵，女子表示13歲時受邀到他家裡玩，沒想到卻被硬上，不過阿曼多矢口否認性侵醜聞，近日疑似為了證明清白，不惜走上絕路。

▲▼阿曼多。（圖／翻攝自臉書／Armando Vega Gil）

▲Armando Vega Gil。（圖／翻攝自臉書／Armando Vega Gil）

該女子對外表示，13歲時曾到當時50歲的阿曼多家裡玩，沒想到對方宣稱要教她如何親吻，突然霸王硬上弓強吻甚至性侵，她逃離後卻不斷接到對方的騷擾簡訊，她認為內容露骨、色情、令人作噁，在忍無可忍之下，把電話號碼換掉才逐漸逃離魔掌。

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不過阿曼多不承認指控，1日曾在推特上透露打算以死明志，「我的死不是認罪，而是為了證明我的清白。」並且希望外界不要為他的死去責怪任何人，強調這是他個人自由、自願的決定。

阿曼多在發文中也提到，雖然每個人都有權在網路上發表言論，但是不實的指控讓他的職業生涯被毀，就連家人的未來也因此蒙上陰影，他希望透過自證清白，讓兒子以後能繼續抬頭挺胸的生活，最終選擇輕生。

沒想到事後警方真的在阿曼多家中發現他的遺體，初步判斷為自殺，樂隊也證實了死訊，整起事件隨著他的離開，或許就此留下未解的謎題。

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