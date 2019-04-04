曾子余單親被排擠　出道「月收1萬→10萬」逆襲..27歲買下第一間房

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藝人曾子余長相濃眉大眼，很有富家子弟的貴氣，但其實單親家庭的他，從小家境不算太好，他和外公、外婆全靠媽媽1人收入生活，從小養成能省則省的生活模式。踏入演藝圈後，初期知名度尚未打開，月收入不多，再扣掉公司抽成等支出，實際到手的金額大概1萬元，不過在27歲時，他靠著打拼買下第一間房，終結一家人租屋人生。

▲曾子余來自單親家庭，家中收入全靠媽媽，他因此養成節儉習慣。（圖／翻攝自曾子余臉書）

據《Smart智富》報導，曾子余因為單親的關係，小時候曾被同學孤立、嘲笑，他一度因此自卑，但是幸好沒有喪志，反而是養成節儉習慣，長大後更設立目標，希望買間屬於自己的房子讓一家人不再漂泊，因此只要有工作機會，他一定全力以赴，就算只是當微不足道的綠葉也樂在其中，而且不買新衣、不吃大餐，工作現場有多的便當就帶回家，還曾拖一箱行李箱的礦泉水回家，喝完又帶去裝。

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只是剛出道時，1個月的收入扣掉林林總總的支出後，只剩1萬元，這種情況大概維持2年，之後逐漸好轉。為了有間房子他密切留意資訊，台北市房價太高他早已不抱期待，而是連續4年參與合宜住宅的抽籤，2016年底幸運抽中。

▲曾子余把黃鐙輝當哥哥，多虧了這個哥哥當保人，讓他順利貸款。（圖／取自曾子余粉絲團）

但當時曾子余想要貸款卻卡關，母親因為曾有卡債問題，他認為只要不辦信用卡就不會留下信用不好的紀錄，但其實按時繳卡費反而能證明信用能力，當時還好多虧了黃鐙輝出面當保人，他才順利向銀行貸款650萬元買房。

如今曾子余月收約10萬元，但因為還有就學貸款及房貸，養家壓力仍不小，因此還是維持節儉性格，像是辦了人生第一張信用卡後，他會用紅利點數換咖啡喝，繳卡費也一定是領現金繳，「才會知道痛。」除此之外領錢一次也只領1000，避免自己亂花，他說：「最大的喜好就是看帳戶餘額，數字越大我就越開心。」