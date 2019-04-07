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勝利謊話連篇！警證實「菲律賓派對8女伴遊」　一切旅費他出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手勝利自3月爆出經營的夜店Burning Sun涉嫌各種非法案件後，他負起責任退出演藝圈，怎料，案件如雪球般越滾越大，他被查出涉洗錢、性招待、行賄警方，令歌迷失望透頂。而他曾透過韓媒辯解自己的行為，強調沒有犯罪，如今一一被警方打臉，韓媒《Channel A》7日再爆，他2年前在菲律賓舉辦的生日派對，曾帶了8名在色情場所上班的女生到當地伴遊。

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▲勝利又說謊！　遭警挖出「菲律賓派對8女伴遊」：一切旅費我出。（圖／翻攝自《Channel A》)

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▲警方查到，勝利當初舉辦的菲律賓生日宴會也有性招待嫌疑。（圖／翻攝自《Channel A》)

韓媒《Channel A》7日再爆，勝利2017年12月在巴拉望島的度假村舉辦生日宴會，其實不是單純的生日趴，韓媒循線查到，他當時曾帶了8名在色情場所上班的女生到當地，根據警方最近調查結果，「在調查幾位女性（在色情場所上班的女生）過程中，確保了她們的證詞跟性買賣中介有關聯。」勝利當時大手筆表示：「會負擔一切的旅費、飛機票等等。」

▲勝利又說謊！　遭警挖出「菲律賓派對8女伴遊」：一切旅費我出。（圖／翻攝自《Channel A》)

▲▼勝利過去脫罪的證詞一一被推翻。（圖／翻攝自翻攝自《Channel A》）

▲勝利又說謊！　遭警挖出「菲律賓派對8女伴遊」：一切旅費我出。（圖／翻攝自《Channel A》)

警方懷疑這筆旅費與性招待脫不了關係，認為他是為了安撫海外投資者，又或者有新的投資案，才會安排8位女性到場伴遊。不過，勝利再度否認：「沒有性買賣中介交易。」然而，大眾目前對於他的證詞，多半抱著不相信的態度。不僅如此，他過去強調只是幫夜店Burning Sun宣傳，不是實際經營者，但警方7日也證實，他持有40%股份，再度打臉他過往的發言。

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