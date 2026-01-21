米可白剪了！3年沒留瀏海變「小妹妹髮型」 再2個月40歲：超不習慣

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）20日在社群平台驚喜分享全新髮型，不只頭髮長度變短了，也剪去留了多年的長瀏海，換上一頭俏麗短髮與逆齡瀏海，「這造型不太適應。」

▲米可白原本的髮型。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白透露，她已經長達3年沒有剪過瀏海，這次大膽嘗試「小妹妹髮型」，其實還在適應期。她解釋，可能是因為先前長時間投入戲劇拍攝，「演50歲的媽媽演了一年多」，習慣了成熟的扮相，如今突然變成青春洋溢的模樣，讓她看著鏡子裡的自己都覺得「這造型不太適應」。

▲米可白已經約3年沒留瀏海了。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



除了分享髮型上的改變，米可白也幽默自嘲自己的肢體協調度。隨文附上的影片是她嘗試跳舞的片段，「太久沒跳舞⋯我只剩笑容。」儘管對舞技沒有太大信心，但她燦爛的笑容依舊感染力十足，搭配上新剪的瀏海，瞬間讓整個人散發出宛如少女般的活力氣息。

▲▼米可白笑稱這是「小妹妹髮型」。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



面對即將到來的不惑之年，米可白的心態顯得相當年輕與開放，「再2個月就要40歲～不管⋯我要穿百褶裙。」這份堅持做自己、不被年齡定義的態度，搭配她逆齡的全新髮型，展現了她自信迷人的一面。