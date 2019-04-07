「金捲髮女」細膩高音逼哭觀眾　面具下竟是gu9udan金世正

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金世正長相甜美、歌喉也很有實力，她從《PRODUCE 101》脫穎而出，先後成為女團I.O.I、gu9udan成員。她近日戴著金色捲髮女孩的面具匿名以名字「Iriga」亮相節目《蒙面歌王》，再次力證出眾的甜美歌喉，7日終於揭開面具下的真面目，令全場震驚不已。

▲金世正動人歌聲受到稱讚。（圖／翻攝自MBC）



金世正近來低調化身為「Iriga」，身穿粉紅色套裝、雙手戴著白手套，頂著金色捲髮的蝴蝶結甜美面具，隱藏身份做到滴水不漏，她3月底與「Gagamel」假面男合唱《I need you》，靠著甜蜜又清新的嗓音，擄獲全場觀眾，立刻掀起討問「Iriga到底是誰」，但也有早就猜到「應該是世正」。

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▲▼金世正揭下面具全場嚇一跳。（圖／翻攝自MBC）



▲智愛形容金世正的歌聲，感覺是令人很心疼的人。（圖／翻攝自MBC）



相隔1個禮拜，「Iriga」7日出演節目《蒙面歌王》，接續帶來2首歌《致不再愛我的你》、《Twenty-five, Twenty-one》，動人的嗓音、細膩的高音驚豔全場，台下觀眾沈醉在她的傷感演唱裡，其中一位講評者Lovelyz智愛不捨表示：「感覺演唱者是令人心疼的年輕女孩。」雖然她在最後落選，但實力歌喉依舊受到認證，7日公開真實面貌，令全場露出驚訝表情，而這也是她自2017年後，2度挑戰《蒙面歌王》，她笑著表示：「心情輕鬆不少。」