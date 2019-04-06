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獨家／孟耿如媽媽親自發文！　「替弟弟花葬」揮灑大地

記者關韶文／台北報導

孟耿如親弟弟孟耿德輕生過世，1日在台北第二殯儀館以告別音樂會方式舉行，6日下午，孟媽媽也在私人臉書首發聲，寫下，「你終於將最後的灰燼，豪邁地揮灑在大地，成為完全自由的靈魂！這是我們覺得你會開心，一種不存在的存在感！」

1日追思會上，孟耿如一臉憔悴戴黑口罩，中午12點跟著法師手持招魂幡進入會場，她一開口就哽咽，表示事情發生後，有很多人自責沒有幫到弟弟，但不要這樣想，現在只希望他快樂。

孟爸爸當時則致詞表示：「你現在快樂嗎？相信現在你很快樂，我這幾天看到的你都很安詳，不需要牽掛放心飛翔，你提早的出發，希望下輩子我們也能永遠在一起，你愛的孟家人永遠愛你，也感謝所有朋友，尤其這一兩年他痛苦的時候一路陪伴，希望大家好好珍惜自己生命，好好活下去。」

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▲▼孟耿如親弟弟孟耿德告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孟家人親送孟耿德最後一程。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼孟耿如親弟弟孟耿德告別式。（圖／記者李毓康攝）

6日下午，孟耿如在IG上發表多張畫作，寫下「真希望還能好好抱著你❤」，孟媽媽則在私人臉書發表一系列全家福合照，寫下，「今天，你終於將最後的灰燼，豪邁地揮灑在大地，成為完全自由的靈魂！這是我們覺得你會開心，一種不存在的存在感！」據悉，家人選擇花葬送孟耿德最後一程，盼彼此在不同的國度互相祝福。

▲▼孟耿如。（圖／翻攝孟耿如IG）

▲孟耿如發表畫作，寫下對弟弟的想念。（圖／翻攝孟耿如IG）

文中，孟媽媽也對寶貝兒子喊話，「寶貝！或許我們不再相見，也或許我們再見也不相識！緣起緣滅，終有定命！你我該放下，終會放下！即便思念成河，終幻化於天地之間！只留下我們彼此的祝福！」此外，孟媽媽所經營的健康食品品牌「婉婉wantone」也在相隔11週後終於重啟發文，收起心情投入工作，推出母親節系列蛋糕。

孟媽媽臉書全文：
今天，你終於將最後的灰燼，豪邁地揮灑在大地，成為完全自由的靈魂！這是我們覺得你會開心，一種不存在的存在感！ 以後的日子，還要慢慢習慣....也許還可以經常跟記憶中的你說說話！讓存留的影像塞滿，以解對你的思念！ 我們會的，會再勇敢的面對未來沒有你的生活！把你的份一起過的精彩！我們要彼此領受彼此的祝福！雖然在不同的時空國度，也要繼續以我們孟孟家族的style ，用熱誠善良的心，溫暖我們所存在的世界！ 寶貝！或許我們不再相見，也或許我們再見也不相識！緣起緣滅，終有定命！你我該放下，終會放下！ 即便思念成河，終幻化於天地之間！ 只留下我們彼此的祝福！
永遠愛你，我的寶貝！

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