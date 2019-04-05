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范冰冰神隱1年準備復出！　她開第一槍證實了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星范冰冰先前因為逃稅風波，許多演藝工作都被取消，封殺至今將近1年，和她合作《蘋果》、《觀音山》等電影的導演李玉近日鬆口她的回歸時期，成了陰陽合約風波後，第一位出聲挺她的演藝圈好友。

范冰冰被判補繳8.83億人民幣（約40億元台幣）稅金，復出之路遙遙無期，但近日大陸導演李玉被問到：「什麼時候和冰冰一起回歸現實題材啊？」李玉則是大方回應：「快了。」意外透露她似乎已被解除封殺令，即將回到演藝圈。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

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▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

范冰冰2018年在坎城影展上宣布將會參演《355》，不料事後卻被爆出逃稅，當時電影製作人就曾表示，如果范冰冰沒辦法以政府、電影發行人、大陸觀眾滿意的方式擺脫醜聞，便會開除她，以其他演員替代，稱電影團隊還在觀察及等待，會視情況做出決定，並沒有把話說死。

但近來《355》導演賽門金柏格在接受《Collider》的專訪時，透露電影劇本已經在修改潤色階段，預計將在2019年內開拍，他也表示主演並沒有改變，依舊是潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）以及范冰冰。

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