正妹直播主罹8癌淚抗10年！　男粉絲「辭職飛1500公里娶她」：我就想給她一個家

記者田暐瑋／綜合報導

「你人生中遇見了喜歡的人，你不去珍惜，那這一生就活得沒有意義。」大陸山東一名直播主「曾佩」外型亮麗，卻在26歲的花樣年華罹患乳腺癌，到現在已經有8種癌症，器官也被癌細胞侵蝕病變，透過直播認識了粉絲高陽，男方因為被她感動，跨越1500公里求婚，要陪她走到人生的最後一天，「我就要給她一個完整的家！」

►直播主曾佩和高陽影片

美女直播主曾佩26歲發現罹患乳腺癌，為了讓同樣也罹癌的爸爸在過世前能看到她穿上婚紗的模樣，決定和當時的男友結婚，沒想到結婚9個月後癌細胞轉移且復發，遭到男方拋棄，她一度心寒想結束生命，最後在朋友的陪伴下撐了過來。

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▲直播主曾佩罹癌，卻意外尋得真愛（圖／翻攝自微博／梨視頻）



癌症復發後，曾佩因為接受化療，一頭秀髮全掉光，整個人骨瘦如柴，這段期間她開始做直播，在網路上認識了住在哈爾濱的男粉絲高陽，高陽被她樂觀的個性感動展開追求，兩人開始交往，2018年她因為沒人照顧，身心受到極大煎熬，哭著問高陽：「你能不能來？」高陽毅然決然放下工作，回她一句：「你等著，3天後我肯定到！」跨越1500多公里的距離，飛奔到她身邊貼心照料。

▲高陽向曾佩告白（圖／翻攝自微博／梨視頻）



目前36歲的曾佩一直努力抗癌，但10年間癌細胞不斷轉移到其他器官，近期被診斷出罹患了8種癌症，高陽看了更加心疼，決定要和她結婚，也打算在山東找工作，對於家人的反對，高陽絲毫不在意，「我就想給她一個完整的家，讓別人看（她也能有家），這是我想做的。」

▲直播主曾佩外型甜美（圖／翻攝自微博／梨視頻）



「你人生中遇見了喜歡的人，你不去珍惜，那這一生就活得沒有意義。」高陽一臉堅定地說，而曾佩也坦言，看到高陽陪在身邊，心裡就特別踏實，「我不害怕了，因為不管好或不好，他會陪我走完人生的最後一天。」許多網友為此感動不已，「陪她到最後就很好了！是真愛」、「能遇到這麼一個人，也是幸福了」、「他們讓我相信世上還有真愛」。