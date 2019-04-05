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為了救婚姻！　人妻「紅酒摻經血」給出軌老公喝…14天後結局感動淚

記者田暐瑋／綜合報導

民間有許多挽救婚姻的神祕偏方，一位人妻因為婚姻觸礁，想要挽救和老公的感情，聽了師父的開示，把濃濃的經血混在高級紅酒裡，讓偷偷養小三的老公喝下，沒想到夫妻倆的感情真的回溫。

律師李怡貞在《震震有詞》中分享，這位人妻發現老公外遇，在外頭還有個小三，她試過各種方法想挽回卻都無效，最後找到一個師父幫忙，師父告訴她想恢復感情「兩個人就要血濃於水」，要她在每個月的生理期，取早上剛起床的一點點經血放進高級紅酒裡面，紅酒還有限定品牌，讓老公喝下去。

▲經血混紅酒。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲經血混紅酒。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

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師父規定生理期期間每天都必須這樣做，人妻做了1、2個禮拜後，自己覺得老公的確有對她比較好，人妻透露為了買這個偏方，花了10萬元台幣，但一連試了3個月，最後還是失效，憤而要控告小三，只好找上律師協助，才說出這段荒唐的過去。

其實這種媚術在茅山術中稱汙血咒，泰國更有所謂的「月經咒」，當地很多酒店小姐對此法深信不疑，用生理期期間的第一滴血讓心儀男子喝下，號稱就會讓男子死心蹋地，但一切都只是民間謠傳，也不可過度迷信。有老師也表示，東南亞還是有人對此深信不疑，因此到當地旅遊要特別小心。

▲經血混紅酒。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲經血混紅酒。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

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