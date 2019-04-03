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法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

娛樂中心／綜合報導

法國型男法比歐因為節目《2分之一強》受到觀眾喜愛，帥氣外型讓許多女孩為之瘋狂，日前他承認和台灣翹臀妹交往，滿口都是對女友的欣賞和寵愛，透露女友有4個優點，讓他相當感動，認定對方就是心目中那個「對的人」。

法比歐在IG上大方PO出和女友坐在泳池邊的接吻照，據《壹週刊》報導，他坦言一開始會擔心戀情曝光後，身為圈外人的女友感到負擔，沒想到女友反過來安慰他：「希望不會影響你的工作。」貼心回應讓他感動不已，「我知道我找到最對的人，我們在一起沒有甚麼好隱瞞的。」更直言很希望結婚，未來也一定會有這麼一天。

▲法比歐。（圖／翻攝自Facebook／法比歐）

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▲法比歐PO和女友的熱吻照。（圖／翻攝自Facebook／法比歐）

這位台灣女孩如何能擄獲法比歐的心？法比歐透露，女友和自己一樣喜歡運動，個性又很獨立有主見，喜歡挑戰新事物，彼此興趣又一樣，才讓他特別青睞。其實熱愛運動的法比歐曾透露過理想型，希望女友符合喜歡旅行、愛運動、愛去戶外這3個條件，也曾稱讚台灣女生很貼心、對男生很好，有機會想跟台灣女孩交往，也直言喜歡替另一半做菜、準備小驚喜，但認為這不是浪漫，而是貼心。對比當街擁吻的對象，翹臀妹一身輕便、運動的裝扮，手邊牽著一隻灰色的貴賓狗，看來相當符合他的理想型條件。

▲法比歐。（圖／翻攝自Facebook／法比歐）

▲法比歐。（圖／翻攝自Facebook／法比歐）

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

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