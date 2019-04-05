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阿信抱娃「100％撞臉」寶寶身世曝光！　粉絲驚喜狂賀：陳媽媽終於抱孫

記者田暐瑋／綜合報導

五月天裡只剩阿信還是單身，感情世界令人好奇，1日他上傳一段抱著小孩的短片，表示媽媽終於如願有了孫子，網路上紛紛猜測孩子的媽到底是誰。兒童節這天他公布「孩子身世」，解了這幾天的謎團，讓粉絲又驚又喜：「陳媽媽終於抱孫了！」

阿信在兒童節這天公布小孩身世，「弟弟的兒子叫什麼？ 我又是你們的誰？年年都有你們，陪我笑笑撞撞打打鬧鬧，希望這樣的日子直到永久: ) 」原來小孩是他的姪子，有網友笑虧「弟弟的兒子要叫你阿伯」、「小孩其實是你的吧」、「默默的你已成為叔伯輩了」。

▲阿信。（圖／翻攝自阿信臉書）

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▲阿信抱娃娃。（圖／翻攝自阿信臉書）

阿信抱著小孩的影片一度引起熱議，背景音樂相當溫馨，全程只露半臉的他保持微笑，沒想到拍到一半，小朋友突然吐奶，讓他忍不住笑了出來，「生活中充滿孩子哭聲和柴米油鹽。」有人發現小孩的嘴巴和阿信的唇型幾乎一模一樣，開玩笑懷疑：「這應該真的是你的小孩吧！」

▲阿信。（圖／翻攝自阿信臉書）

▲阿信。（圖／翻攝自阿信臉書）

五月天在演藝圈打滾近19年，其他4位團員都已娶得美嬌娘，唯獨主唱阿信（陳信宏）仍然單身中，曾擔任五月天演唱會嘉賓的蔡依林，前陣子竟被網路瘋傳，與主唱阿信疑似有曖昧氛圍。過去，阿信也曾發文曖昧表示：「圖片少了一位重要的女孩，我看到妳的祝福了，是誰…我就不特別說了。」當時一番話同樣掀起外界猜測。

▲阿信。（圖／翻攝自阿信臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自阿信臉書）

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