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賈靜雯44歲「零修圖素顏曝光」！　臉上瑕疵全現形…網心疼：當媽才懂

記者田暐瑋／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚約4年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上13歲大女兒梧桐妹（Angel），生活幸福美滿。雖然已經44歲，但臉蛋和身材保養得宜，3日凌晨她的素顏模樣曝光，氣色看起來不太好，也有明顯的黑眼圈，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。

賈靜雯3日凌晨在IG限時動態PO出睡前影片，向粉絲說晚安，她難得以全素顏現身，雖然有套濾鏡拍攝，但隱約看得出神情疲憊，眼睛下方出現超深黑眼圈，膚色也有些不均，她勉強露出笑容說：「我今天弄了一天的小孩，喬安姐現在的大黑眼圈需要睡眠。」

▲賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

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▲賈靜雯身兼媽媽和職業婦女。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

雖然是素顏，但仍看得出賈靜雯皮膚滑嫩，且沒有太多瑕疵，粉絲大讚「這樣還是超美」、「喬安姐累成這樣，早點休息」，幾乎看不出真實年齡的賈靜雯，分享凍齡的關鍵就在於保濕，她從年輕就不喜歡肌膚乾乾的，持之以恆的保濕搭上敷面膜，幫助維持最佳狀態。因為肌膚一乾，就容易顯老。

賈靜雯從很小就開始忌冰飲，只喝溫水，外出會隨身攜帶紅棗枸杞水來喝，幫助養出暖體質。暖體質對於減重也非常有助益，血液循環好，氣色就不會太差。

▲賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯素顏。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

和一般女星不同，賈靜雯在飲食方面並不會特別忌口，但會斟酌入口的量，如果中午吃多，晚上就會吃清淡去平衡，老公也是督促健康飲食的大功臣，有他在身旁嘮叨，很難胖起來。

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賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, Bo妞, 梧桐妹

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