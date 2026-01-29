64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

記者蔡琛儀／台北報導

「資深美魔女」龍千玉推出全新同名專輯《戲夢》，為人生新階段注入能量，同名主打歌〈戲夢〉為民視八點戲劇《豆腐媽媽》下集預告曲，以歌仔戲曲風開場，描寫王寶釧苦盡甘來的故事。龍千玉有感而發表示，人生如戲，每個人既是角色也是觀眾，學會隨順因緣、看淡執著，是這幾年最大的體悟。

▲ 龍千玉推出新歌〈戲夢〉。（圖／豪記提供）

日前她在高流巧遇歌仔戲國寶楊麗花，合照曝光後引發熱烈迴響，粉絲更敲碗歌仔戲元素歌曲，促成〈戲夢〉誕生。歌曲融合人生感悟與戲曲創新，推出後獲得高度討論，素人翻唱不斷，讓她直呼是開春最暖心的鼓勵。談及新歌錄製過程，龍千玉透露在錄音室彷彿看見人生跑馬燈，從過去到現在的心路歷程一一浮現。〈戲夢〉故事原有七個版本，最終選定王寶釧篇章，象徵等待後迎來幸福，也呼應她現階段終於能稍作喘息，為自己打氣、迎向未來。

這次新歌新造型以白紗搭配繡球花水袖驚艷亮相，被粉絲封為「棉花糖公主」，她害羞表示感謝大家的喜愛與豐富想像，「首次嘗試新造型，白紗若影若現，讓我有些猶豫，自己比較保守，在造型師加入今年流行的蝴蝶結元素，讓我很安心，而新歌《戲夢》有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，因而有繡球花造型的水袖創意，希望新造型大家都喜歡！ 」

▲龍千玉變身「棉花糖公主」。（圖／豪記提供）

此外，MV拍攝也因AI後製要求精準走位與眼神，NG次數破紀錄。忙於新專輯之餘，龍千玉也為4月25日台中首場個唱「男人情女人心」積極排練，笑說再累也值得，門票於年代售票與四大超商熱賣中。