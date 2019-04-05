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丁噹：我想當唱跳歌手！　相信音樂打槍「已經有蔡依林」

記者關韶文／台北報導

丁噹發行新專輯《愛到不要命Die Lovin'》，這幾天跑遍大大小小宣傳通告，談到過去剛出道時，曾經向公司要求「想做唱跳型歌手」，沒想到卻遭相信音樂殘忍打槍，公司只有冷冷回她，「已經有蔡依林了！」

丁噹笑稱自己是「好動的牡羊座」，出道前本來期望能唱活潑開心曲風、讓大家隨著她的音樂一起跳舞，但被公司拒絕後「我很認命決定好好唱情歌」。睽違3年發新輯，丁噹形容是「難產了3年」。單身多年的她被問到感情觀，直言「在愛情裡我是屬於很浪漫的女生」，她透露曾經為了幫男友過生日，在工作空檔跑去買蛋糕、製造驚喜，她認為即使關係穩定了，時不時在生活中製造驚喜感，是愛情裡非常重要的一部份。

▲▼丁噹《愛到不要命 Die Lovin’》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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▲丁噹剛出道時，想當唱跳歌手。（圖／記者黃克翔攝）

丁噹更自揭曾經跟男友分手後還買了機票飛去他住的城市，「我一個人把跟他走過的地方再去了一遍」，朋友聽聞都直呼「太不要命！」丁噹說這需要很大的勇氣，當時她「吃飯、走路都在哭」，以淚洗面的過程很痛苦，但她強調「一段感情就算結束了也該好好善待這段結束」，飛去是為了想跟曾經的自己和解。

▲▼丁噹。（圖／POP Radio提供）

▲▼丁噹跑遍大小通告。（圖／POP Radio提供）

▲▼丁噹。（圖／POP Radio提供）

揪心的分手經驗讓主持人聽完直呼很心疼丁噹，丁噹則笑說，「我很會自我療傷」，她坦言不太會在朋友面前訴說傷心事，療傷時習慣自己躲起來。但近年來漸漸發覺有時不一定要那麼堅強，「我是女生，不是女漢子」，堅強可以放在舞台上，但下台後她告訴自己要脫掉這身盔甲。丁噹透露這次籌備新輯過程中花了很多時間梳理自己，「這張專輯對我來說非常赤裸裸」，把她的情緒真實地傳達給聽眾。

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