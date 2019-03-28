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宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧

記者韓景樺／綜合報導

女星宋茜（Victoria）以南韓女團f(x)出道，她近年積極留在家鄉大陸發展，不只參加真人秀、綜藝節目，更接演《幻城》、《資深少女的初戀》等劇，時裝古裝的扮相切換自如，頗受觀眾好評。她28日在微博分享一段「減肥大作戰」的影片，想不到寵物豬「小八」也入鏡，而宋茜和寵物的互動，也引發了網友熱議。

▲▼宋茜養了一隻寵物豬「小八」。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲宋茜養了一隻寵物豬「小八」。（圖／翻攝自微博／宋茜）

宋茜在2月過生日時曾開心透露自己的團隊加入了「新成員」，而隨後她也公告了寵物豬的大名叫「八戒」，小名是「小八」，當時還有網友開玩笑問「為什麼不是叫回鍋肉，肉肉多好聽。」宋茜當時幽默回答「她未來是要當官兒的！當元帥！」意外透露「小八」原來是個小女生。

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▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲宋茜很疼寵物豬，還親自幫她取名「小八」。（圖／翻攝自微博／宋茜）

經常在微博和粉絲互動的宋茜，28日也PO出一則「減肥大作戰」的影片，並發文「管住嘴，邁開腿，今年夏天你最美」。只見從小練舞的宋茜在沙發上悠然的劈開腿，手上還拿著裝藍莓的盒子，當被問到吃不吃洋芋片，她帥氣的一句「春天不努力，夏天徒傷悲」便拒絕了誘惑。

而影片裡「小八」也沒有缺席，只見牠趴在宋茜腿前，好奇的探頭想知道宋茜在吃什麼。而宋茜一邊把藍莓往嘴巴塞，一邊不忘餵了「小八」幾顆，更嚴格喊話要「小八」一起減肥，別再貪吃。網友們看了也紛紛崩潰「管不住嘴，我是吃貨啊」、「邁不開的怎麼辦」；但也有人認為她太瘦了，應該多吃點，更嘴甜讚她「你已經是最美的。」

不過也有媽媽網友對她邊吃邊餵寵物的行為，感到很不適合，直接留言勸她「餵了豬八的手洗洗再吃吧！」讓其他網友笑說真是嚴格的老母親。

▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲▼宋茜養了一隻寵物豬。（圖／翻攝自微博／宋茜）

▲宋茜一邊吃藍莓，一邊不忘伸手餵「小八」。（圖／翻攝自微博／宋茜）

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