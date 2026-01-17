洪榮宏遭傳婚變嫩妻還分居　岳母臥病在床...終於說話了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王洪榮宏今（17日）於高雄流行音樂中心開唱，舉辦「舊情綿綿」演唱會，兒子洪亮以鼓陣助陣，象徵音樂大師洪一峰音樂精神的跨世代延續，形成難得的三代音樂交會。洪榮宏望著兒子在台上展現實力，感性直言：「這是我這一生收到最好的禮物。」

▲洪榮宏今晚在高雄開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

當〈憂愁的牡丹〉旋律響起，與洪榮宏合唱的並非江蕙，而是在網路節目《中文怪物》中表現亮眼的美國YouTuber 崔璀璨，她以流利台語詮釋經典向「二姐」江蕙致敬，讓老歌展現跨文化的新風貌。

其中最大驚喜則是息影55年的女星丁黛登台，久未公開演唱的她特別獻唱成名曲《送君珠淚滴》，一開口便喚起全場回憶。洪榮宏坦言，能邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重。」

▲洪榮宏請到息影55年的女星丁黛登台。（圖／阿爾發音樂提供）

近期洪榮宏與愛妻「小鄧麗君」張瀞云的相關新聞備受關注，演唱會中特別安排播放岳母預錄影片，為洪榮宏加油打氣，真情流露感動全場，洪榮宏也邀請現場歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復，並祝願所有歌迷身體健康、平安順心。並在尾聲驚喜宣布將於7月25日唱回台北，持續與歌迷分享台語經典的魅力。