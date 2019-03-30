余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表

記者韓景樺／綜合報導

香港男星余文樂和名模老婆王棠云（Sarah）結婚2年，2018年5月兒子余初見（Cody）誕生後，升格爸媽的夫妻倆更常在IG上分享育兒日常，滿足粉絲的好奇心。29日王棠云再次透過IG「曬娃」，更PO出兒子看爸媽玩親親的照片，閃瞎大票粉絲。

▲余文樂和王棠云很疼愛兒子Cody。（圖／翻攝自IG／余文樂、王棠云）

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王棠云日前才以媽媽視角發文「這調皮蛋一下機就給了我一個清晰的YA，想表達什麼」，更透露這是兒子第一次比YA。照片中的Cody穿著帥氣的墨綠色風衣外套，被媽媽用嬰兒車推著，沒穿鞋子的小腳在空中晃蕩，左手垂在身側，但右手卻不甘寂寞的完美比出YA的手勢，讓網友看了直呼「好可愛」、「這麼小就會比YA了，而且很清楚」，更說Cody很聰明，知道自己已經下飛機，「終於可以回家了。」

▲王棠云日前分享Cody比出YA的照片。（圖／翻攝自IG／王棠云）

而29日王棠云再次透過IG限時動態曬出寶貝兒子的照片，穿著白色居家服的Cody趴在床上，外八的小腳腳跨在床邊，看起來圓嘟嘟的背影超萌。另一張照片裡，側臉入鏡的Cody則秀出了漂亮的大耳朵和白嫩的「嘴邊肉」，可愛程度破表，連媽媽也忍不住驚呼。

而最後一張閃瞎人的照片，則是夫妻倆坐在沙發上，余文樂超MAN的偏過臉作勢要親她臉頰，而王棠云也很配合的把臉湊過去，背對鏡頭的Cody則傻呼呼的看著爸媽秀恩愛，就算只露出背影也萌化人心。

▲余文樂和王棠云在Cody面前玩親親。（圖／翻攝自IG／王棠云）