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亞莉安娜黏女同志閨蜜唱「我愛女人」　粉驚：出櫃？⋯「她」回應了！

記者蕭采薇／綜合報導

25歲的美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）才剛以歌曲《7 Rings》蟬聯七周告示牌冠軍，讓她成為史上第20位擁有兩首以上冠軍七週以上的單曲的歌手。亞莉安娜1日驚喜推出新歌《Monopoly》的MV，並與好友維多莉亞莫內（Victoria Monét ）合作，不過當中一句歌詞卻引起討論。

▲▼亞莉安娜和和好友維多莉亞莫內合作新歌，歌詞卻疑似出櫃。（圖／翻攝自IG、YouTube／Ariana Grande`）

▲亞莉安娜（右）和和好友維多莉亞莫內（左）合作新歌。（圖／翻攝自IG）

亞莉安娜在新歌《Monopoly》的MV中，和好姐妹維多莉亞莫內開心的跟著音樂舞動，而第一段副歌中，兩人一起唱到「I like women and men （yeah）」（我愛女人也愛男人），隨後在亞莉安娜獨唱的副歌中，又再次重複了這段歌詞。

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▲▼亞莉安娜和和好友維多莉亞莫內合作新歌，歌詞卻疑似出櫃。（圖／翻攝自IG、YouTube／Ariana Grande`）

▲亞莉安娜（左）和和好友維多莉亞莫內（右）合作新歌。（圖／翻攝自MV）

由於維多莉亞已在去年公開出櫃，亞莉安娜又遭逢分手、解除婚約的情傷，讓部分網友懷疑這正是她的「出櫃宣言」，藉此公開自己是雙性戀。在看到眾人的留言後，維多莉亞則表示：「一切就如她所說。」並未反駁這項說法。

▲▼亞莉安娜和和好友維多莉亞莫內合作新歌，歌詞卻疑似出櫃。（圖／翻攝自IG、YouTube／Ariana Grande`）

▲亞莉安娜（右）和和好友維多莉亞莫內（左）合作新歌。（圖／翻攝自MV）

亞莉安娜去年10月與喜劇演員彼特戴維森（Pete Davidson）解除婚約，一開始她表示「還愛著彼此」，但隨著彼特戴維森頻頻拿兩人曾交往一事當作搞笑哏時，亞莉安娜終於忍不住在推特開砲：「給那個曾說過最討厭被講靠關係的人，你現在看起來倒是很愛倒貼蛤？謝謝，下一位。」儘管過了不久就刪除貼文，但「謝謝，下一位」也成了亞莉安娜最新專輯的名稱。

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亞莉安娜, Ariana, Ariana Grande, 維多莉亞莫內, Victoria Monét

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