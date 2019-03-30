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宋慧喬曬旅行照「小三也入鏡」　2張照片打臉謠言護閨蜜

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「宋宋CP」宋慧喬、宋仲基近來雖然不斷被傳婚變流言，但兩人經紀公司共同作出回應「一切都只是謠言」，讓粉絲終於放下心中大石。先前傳兩人之間有小三，被指偷吃的宋仲基，對象正是宋慧喬的閨蜜造型師好友。但對於這傳聞，他們再度用閨蜜照片打破謠言。

▲宋慧喬、宋仲基婚紗照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋仲基、宋慧喬感情甜蜜。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

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宋仲基先前再被瞎傳偷吃，對象還是宋慧喬的閨蜜造型師。正在旅行的宋慧喬30日貼出在海邊愜意看夕陽的照片，身旁還有兩位女性朋友。同遊的旅伴不是別人，正是先前被傳是「小三」的閨蜜造型師。該造型師也同樣在IG上傳旅遊照，還標籤了宋慧喬的帳號，用不變的友情，間接打破了「小三」的荒謬傳言。

▲▼宋慧喬和「小三」造型師一起旅行。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬與被傳是「小三」的造型師一起旅行。（圖／翻攝自IG）

宋慧喬2月遭微博網友瘋傳婚變，謠言直指宋仲基出軌宋慧喬的造型師，但這項消息韓媒也沒有半則相關報導，全是網友片面之詞，卻在微博傳得沸沸揚揚而登上熱搜。經紀公司在風波延燒10天後，終於對韓媒表示：「報導內容不實，我們之後不會再單獨回應。」韓媒更稱此傳言「荒謬」，打破謠言。

▲▼宋慧喬和「小三」造型師一起旅行。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬與被傳是「小三」的造型師一起旅行，親自打破謠言。（圖／翻攝自IG）

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