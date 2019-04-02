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小賈斯汀：心中永遠有她位置　被抓包「點讚賽琳娜合照」CP粉嗨了！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在去年與模特兒海莉（Hailey Bieber）登記結婚，愚人節時還貼出了「超音波照」和愛妻凸肚照嚇人，婚姻看來相當幸福。他先前才透露，分分合合9年的前女友賽琳娜「在我心中永遠有個位置」，2日又被發現，在IG點讚了他與賽琳娜的合照。

▲小賈斯汀（圖／翻攝自小賈IG、CFP）

▲小賈斯汀與妻子海莉感情甜蜜。（圖／翻攝自CFP）

先前一名帳號名為「jaileyisajoke」（賈莉是個笑話）的「CP粉」，在小賈斯汀的IG留言道：「你根本不愛海莉，你和她結婚只是為了報復賽琳娜。」讓小賈斯汀生氣回覆道：「誰會為了報復自己的前任，把人生大事獻給另外一個人。」小賈斯汀也坦言：「我當然曾愛過賽琳娜，現在也依然很愛她，她永遠在我心中有個位子。但我對我的太太著迷，她是我人生最美好的事情。」

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▲▼小賈斯汀在IG點讚了他與凱蒂佩芮、賽琳娜的合照。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀在IG點讚了與賽琳娜的合照。（圖／翻攝自IG）

雖是霸氣護妻，但也承認了「賽琳娜在我心中始終有著位置」，因此當小賈斯汀被發現點讚了他與賽琳娜的合照，立刻引起討論。1日有粉絲上傳小賈斯汀多張過去稚嫩照片的IG貼文，其中也包含「賈賽CP」的合照。不只讓兩人的CP粉全嗨了，也讓網友驚訝說道：「北美意難忘又開始新的一季了嗎？」

▲▼小賈斯汀在IG點讚了他與凱蒂佩芮、賽琳娜的合照。（圖／翻攝自IG）

▲事實上，小賈斯汀點讚的貼文中，第一張照片其實是他與凱蒂佩芮的合照。（圖／翻攝自IG）

不過也有粉絲認為，該貼文其實不只一張照片，而第一張其實是小賈斯汀與凱蒂佩芮（Katy Perry）的合照，為他解釋道：「小賈斯汀或許只是在懷念照片中的青少年時光，而且第一張顯示的是他好和凱蒂佩芮，或許根本沒注意到後面還有和賽琳娜的合照。」

小賈斯汀（Justin Bieber）和賽琳娜（Selena Gomez）。（圖／CFP）

▲小賈斯汀和賽琳娜分分合合9年的故事，被戲稱作「北美意難忘」。（圖／CFP）

小賈斯汀上月26日在IG發長文，認了先前的罹患憂鬱症傳聞，並提到「音樂對我來說非常重要，但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」並表示期待成為一個好爸爸。1日愚人節更小曬出超音波照，以及海莉兩手輕輕捧著腹部、肚子微微凸出的照片，不過很快就被揭穿是愚人節玩笑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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