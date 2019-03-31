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路人電話「被當防彈JIMIN號碼」　私生飯24小時狂傳訊息⋯手機響到沒電！

記者蕭采薇／綜合報導

對於藝人來說，侵犯個人隱私的「私生飯」是相當可怕的存在，對於無端被波及的路人更是。近來有一名南韓網友，電話疑似被當作「藝人個資」販賣出去，自此便24小時不間斷的收到來自「私生飯」的訊息。受害網友不堪其擾，把訊息全截圖放上網，也讓人見識到「原來藝人在過這種生活」。

▲▼路人電話被當成「防彈少年團JIMIN手機號碼」。（圖／翻攝自推特、微博）

▲路人電話被當成「防彈少年團JIMIN號碼」，手機被私生飯訊息塞爆。（圖／翻攝自推特）

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坊間有許多聲稱自己擁有藝人手機號碼，藉此販賣個資的不良業者，然而事實上，所販售的資訊也並非是正確的，最無辜就是就是無端被影響的人們。南韓知名論壇上近來有篇標題為《普通人號碼被誤當成偶像號碼之後，粉絲們發來的消息》的文章，令網友看到傻眼。

苦主的手機號碼疑似被當作防彈少年團JIMIN的販售出去，自此便24小時不斷接到來自「私生飯」的訊息，包括「這是JIMIN歐巴的號碼吧？是的話拜託回我一次！」、「請一定要回覆我，我是超級粉絲，不回我我會死掉。」、「我是真的太喜歡哥哥才這樣的（指傳訊息），存下我的電話好嗎？」

▲▼路人電話被當成「防彈少年團JIMIN手機號碼」。（圖／翻攝自推特、微博）▲▼路人電話被當成「防彈少年團JIMIN手機號碼」。（圖／翻攝自推特、微博）

▲路人電話被當成「防彈少年團JIMIN號碼」，手機被私生飯訊息塞爆。（圖／翻攝自微博）

此外還有類似「歐巴我在XX吃豬腳呢，不來跟我一起吃嗎？」以及「歐巴加油，會一直為你應援，歐巴不要生病。」讓網友看了都搖頭說道：「每天收到這種訊息很難不生病吧？」也有人說：「最衰的就是手機號碼被賣出去的人了，居然還真的有粉絲會相信！」苦主更表示，因為訊息一直不間斷，「剛充好的電也一下就沒了」。

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, 私生飯

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