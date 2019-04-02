防彈V拿下「全球最帥美男」冠軍　亞洲臉孔唯一上榜！打敗格雷總裁

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團成員V（本名：金泰亨），在2017年拿下美國知名娛樂網站TC Candler所選的「全球最帥臉孔第一名」，雖然2018年掉到第五名，依然不損他「世一美」的稱號。在近來公布的「2019全球最帥美男」的票選中，V打敗前「一世代」成員贊恩（Zayn）、「格雷總裁」傑米道南等人，再度拿下冠軍。

▲防彈少年團成員V拿下「2018全球最帥美男」票選冠軍。（圖／翻攝自推特）

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主辦「2019全球最帥美男」的The Best Poll表示，從2018年4月8日開始，到2019年3月30日為止，在全球電視、電影、體育、政治或模特出身的150名知名人士中進行票選，最後由防彈少年團成員V獲得了投票第一名，再次拿下「世一美」的稱號。

▲防彈少年團成員V拿下「2018全球最帥美男」票選冠軍。（圖／翻攝自推特）

他也是上榜的前10名中唯一的亞洲臉孔，其次分別為：前「一世代」成員贊恩（Zayn Malik）、《格雷的五十道陰影》男主角傑米道南、西班牙小鮮肉演員馬西·伊格萊斯（Maxi Iglesias）、巴西男模馬龍泰西拉（Marlon Teixeira）。

▲前「一世代」成員贊恩緊接在後，拿下亞軍。（圖／翻攝自贊恩IG）

此外還有兼具網紅身份的美國模特兒東尼馬福德（Toni Mahfud）、美國演員威廉列維（William Levy）、演過多部英雄電影的英國演員亨利卡維爾（Henry Cavill）、土耳其知名演員兼模特兒Çagatay Ulusoy，以及美國知名電視劇演員麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）。

▲即將晉升三寶爸的傑米道南（左），是「2018全球最帥美男」票選第三名。（圖／CFP）