I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星金世正出身自知名選秀節目《Produce 101》第一季，並以第二名的好成績搶進限定團體I.O.I出道，更因其全能的表演而有「God世正」的稱號。在I.O.I團體活動結束後，她再次以女團gu9udan出道，但成績仍與I.O.I有段差距。金世正在知名節目《認識的哥哥》，也透露遭到後輩大小眼對待。

▲金世正（右二）上《認識的哥哥》，爆料後輩沒禮貌。（圖／翻攝自JTBC官網）



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金世正在《Produce 101》第一季拿下第二名的好成績，在韓打開高知名度，隨後加入gu9udan，又成為戲劇《學校2017》女主角，活潑外向的她也被許多綜藝節目邀請，演藝事業大鳴大放。不過儘管有了不錯的成績和國民認知度，還是有如人飲水，冷暖自知的時刻。

金世正出演30日播出的綜藝節目《認識的哥哥》，節目中班底金希澈提及競爭激烈的演藝圈「誰紅就是前輩」，也勾起了金世正的傷心事。她透露，有個後輩在她以I.O.I活動的當紅期間，碰到面時都會恭敬地問候：「前輩您好。」

▲金世正兼具人氣和國民認知度。（圖／翻攝自JTBC官網）

沒想到當I.O.I解散，金世正再次以gu9udan出道之後，遇上同一個後輩，對方卻像沒看到她一樣「直接走過去」，金世正透露：「當時真的很傷心。」而儘管沒有說出對方的名字和性別，但金世正仍略為傷心的表示：「這樣不行啊，人氣也不代表一切。」

▲金世正有「God世正」的稱號。（圖／翻攝自JTBC官網）



事實上，因為金世正是團內知名度最高的成員，最常在電視節目亮相的也是她，有不少網友戲稱「gu9udan是金世正的女團」。對於網友取名的綽號，她們坦言很傷心，「對於世正本人也覺得負擔很大，我們感情很好，是能力、外貌都很有多才能的團體，未來可以展現給大家的還很多。」多虧了金世正讓外界知道團體gu9udan，但她們也希望漸漸讓團體全體被看到。