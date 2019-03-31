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泰勒絲「戒指藏玄機」示愛男友喬歐文　粉絲看了敲碗：快結婚！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與英國演員喬歐文（Joe Alwyn）穩定交往中，近來參與電影《貓》演出的她，被眼尖粉絲發現在殺青宴戴上了「JA」的戒指，正是男友姓名的縮寫，甜蜜放閃示愛。

▲泰勒絲已與英國男演員喬歐文穩交往兩年多。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲與英國男演員喬歐文已穩定交往兩年多。（圖／達志影像／美聯社）

經典百老匯音樂劇《貓》翻拍電影版，邀請到唱功了得的歌壇天后泰勒絲演出，令歌迷和影迷都非常期待。電影日前剛剛殺青，泰勒絲也出席了殺青宴。然而在現場所拍攝的照片中，泰勒絲手上的喬歐文姓名縮寫「JA」戒指更是吸引了粉絲目光。

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▲▼泰勒絲把喬歐文的名字戴在手上。（圖／翻攝自推特、CFP）

▲泰勒絲把喬歐文名字的縮寫「JA」戴在手上。（圖／翻攝自推特）

事實上，情路不順遂、近年都談短暫戀情的泰勒絲，和喬歐文穩定交往已經邁入第二年，雖然跌破不少人的眼鏡，但粉絲見到泰勒絲跟在喬歐文身邊小鳥依人的模樣，也都感動的說：「她終於遇上真愛了。」如今更是直接把男友的名字戴到了手上，也讓粉絲敲碗道：「希望他們快點結婚！」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）缺席葛萊美，飛到半個地球外陪男友喬歐文（Joe Alwyn）參加英國奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）▲▼泰勒絲（Taylor Swift）缺席葛萊美，飛到半個地球外陪男友喬歐文（Joe Alwyn）參加英國奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

▲泰勒絲先前缺席葛萊美飛到半個地球外，只為陪喬歐文參加英國奧斯卡。（圖／CFP）

今年二月的「第61屆葛萊美獎」，泰勒絲入圍最佳流行專輯，不過她卻缺席典禮，飛到半個地球外陪伴男友喬歐文參加英國奧斯卡頒獎典禮。兩人不但在典禮場內放閃，更一起出席了《Vogue》雜誌主辦的慶功派對，離開時毫不避嫌十指緊扣。

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

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泰勒絲, Taylor Swift, 喬歐文, Joe Alwyn

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