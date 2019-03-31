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湯抖森「女友視角」眼神粉絲醉了　外媒卻傻眼：比穿我愛泰勒絲更怪！

記者蕭采薇／綜合報導

英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston，暱稱：湯抖森）因在《雷神索爾》（Thor）中飾演反派「洛基」，迷人又有點壞壞的笑容，加上帥氣的外型，讓他的人氣始終居高不下。他近來接下健康食品在大陸的廣告，「女友視角」的拍攝手法讓女粉尖叫，卻或許因民情不同，外媒卻是嫌棄到不行。

▲▼湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）女友視角廣告，被外媒嫌棄慘了。（圖／翻攝自YouTube／Torrilla）

▲湯姆希德斯頓拍攝「女友視角」廣告，卻被外媒嫌棄慘了。（圖／翻攝自YouTube／Torrilla）

湯姆希德斯頓拍攝健康食品在大陸的廣告，觀眾以「女友視角」看著他在廚房做早餐，深情地望著鏡頭，彷彿看著你吃下早餐一樣，溫柔的眼神令人融化。最後更有女主角露出雙手，為湯姆希德斯頓整理領口的畫面，更讓粉絲大喊：「我想成為那雙手！」

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▲▼湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）女友視角廣告，被外媒嫌棄慘了。（圖／翻攝自YouTube／Torrilla）

▲湯姆希德斯頓拍攝「女友視角」廣告。（圖／翻攝自YouTube／Torrilla）

不過這支廣告傳到西方後，卻被外媒嫌棄到不行。知名時尚雜誌《君子》直接在標題表示整支廣告片「令人深深困惑」，知名娛樂網站《Pajiba》更毒舌說道：「這是他繼穿著『我愛泰勒絲』的T恤之後，做過最奇怪的事。」但也有粉絲緩頰表示：「亞洲粉絲喜歡這種風格，經紀人為了豐厚的報酬，只能逼著這些明星拍了。」

▲▼湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）曾穿上「我愛泰勒絲」的T恤。（圖／CFP）

▲湯姆希德斯頓熱戀時，曾穿上「我愛泰勒絲」的T恤。（圖／CFP）

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