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老公甜曬湯姆戴利「子彈泳褲抱兒照」　夫夫生活網羨：幸福的模樣

記者蕭采薇／綜合報導

24歲的英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）2012年在倫敦奧運大放異彩，在成為全球少女夢幻偶像之際，他出櫃認了大他20歲的編劇男友達斯汀（Dustin Lance Black），兩人在2017年完婚，並在在去年迎接第一個孩子。近期達斯汀更放出湯姆戴利穿著三角「子彈型」泳褲抱著孩子玩水的照片，幸福的「夫夫生活」讓粉絲相當羨慕。

▲▼英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）與老公達斯汀。（圖／翻攝自IG）

▲英國跳水金童湯姆戴利與老公達斯汀。（圖／翻攝自IG）

達斯汀和湯姆戴利2018年6月透過代理孕母，迎來了兩人的第一個兒子羅伯特（Robert Ray Black-Daley）。幸福的一家三口常在臉書曬出天倫照，近來達斯汀在IG放出湯姆戴利穿著三角泳褲抱兒的照片，湯姆戴利也PO出與兒子泡在水中，父子戲水的溫馨畫面，更表示兒子像爸爸一樣愛游泳。

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▲▼英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）與老公達斯汀。（圖／翻攝自IG）

▲達斯汀曬出湯姆戴利穿著三角泳褲抱兒的照片。（圖／翻攝自IG）

雖然在結婚前，湯姆戴利曾在網路上傳出他的視訊裸聊影片以及多張鹹濕照片，引發軒然大波，他受訪時坦承的確有背著另外一半偷吃，但是已經跟未婚夫溝通過，強調「絕對不會再發生」。兩人在2017年甜蜜完婚，如今令人羨慕的「夫夫甜蜜生活」，也獲得眾多粉絲支持，並稱讚道：「是幸福的模樣」。

▲▼英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）與老公達斯汀。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆戴利的兒子和他一樣愛游泳。（圖／翻攝自IG）

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