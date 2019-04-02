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「辣妹合唱團」復出巡迴獨缺維多莉亞　隊友爆：她害怕了！

記者蕭采薇／綜合報導

「貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）近年來成功轉型時尚產業，她過去所屬的組合「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年11月宣布再次展開巡演，卻少了靈魂人物維多莉亞合體。隊友媚兒喜（Mel C）近日透露，原因是維多莉亞「害怕了」。

▲▼「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年曾在2012重組，去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

▲「辣妹合唱團」曾在2012年重組。（圖／CFP）

媚兒喜近日接受訪問時表示，「對舞台的恐懼」是維多莉亞缺席了復出巡迴的原因，成員們也表示，相信維多莉亞並不會介意她們說出真相。事實上，在2012年辣妹合唱團為倫敦奧運再次聚首演出時，對於維多莉亞就已經是件困難的事。

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「當時她（指維多莉亞）發現了自己已經走在另一條道路上，她也意識到她的生活已然完全改變。她對表演已經沒有像以前那種熱愛，而這件事，就完全讓她心神不寧了。」不過媚兒喜也坦言，這並非是維多莉亞退出巡演的唯一原因。

▲▼「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年曾在2012重組，去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

▲「辣妹合唱團」去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞（右一）。（圖／CFP）

媚兒喜說：「我知道一定還有很多其他原因，大家都知道的，她現在非常忙碌，所做的事情上也非常成功，已經全身心投入到了其他工作中去了。」也進一步表示：「我敢肯定，如果她對上台充滿熱情，如果她重新喜歡上舞台，那麼她就很快會出現在舞台上。」

▲▼維多莉亞與「足球金童」貝克漢育有4名子女，近年也多將事業重心放在時尚產業。（圖／翻攝自維多莉亞IG）

▲維多莉亞與貝克漢育有4名子女，近年也多將事業重心放在時尚產業。（圖／翻攝自維多莉亞IG）

事實上，維多莉亞在去年就曾表示：「我不會再和我的成員們一起上台了，但是辣妹合唱團是我生命中是非常重要的一部分，我希望她們明年在巡演期間能夠得到很多愛和快樂。我知道她們會帶來一系列精彩的演出。」

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維多莉亞貝克漢, 維多莉亞, 貝克漢, 辣妹合唱團, 媚兒喜, Mel C

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