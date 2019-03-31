滾石樂團「主唱病了」巡演取消！　75歲米克傑格：我痛恨這樣倒下

記者蕭采薇／綜合報導

英國國寶傳奇樂團「滾石樂團（The Rolling Stones）」成軍已經50餘年，名氣至今仍歷久不衰，巡迴演唱會也一直持續著。不過他們卻突然無預警取消今夏原定在北美舉辦的巡演，原因是主唱米克傑格（Mick Jagger）的健康出了問題，令歌迷相當擔心。

▲「滾石樂團」主唱米克傑格健康出問題，無預警取消北美巡演。（圖／CFP）

滾石樂團31日透過臉書宣布：「很遺憾宣布這個不幸的消息，滾石樂團將取消即將到來的美國、加拿大的巡演。」接著透露：「醫生不建議米克（主唱米克傑格）這次前往演出，且他需要專業治療。醫生也保證，只要米克康復，他將很快回到舞台上。」

請繼續往下閱讀...

▲「滾石樂團」主唱米克傑格健康出問題，無預警取消北美巡演。（圖／CFP）



貼文中並未提到米克傑格生了什麼病，但可確定的是，75歲的他確實健康出了問題。米克傑格也透過臉書向粉絲們表示：「對已經買票的美國和加拿大歌迷感到非常抱歉，我痛恨自己就這樣倒下。我對於演出必須延期感到非常煩亂，但我保證我會盡我所能，盡快回到舞台上。再次對眾人表達歉意。」

不幸中的大幸，是演出並非取消，而是延期。歌迷們也相當擔心米克傑格的狀況，希望他能早日康復，並為他加油打氣。