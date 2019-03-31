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野生咘咘Bo妞、飛翔桃園校外教學！　4萌娃私下「真實互動」曝光

記者劉宜庭／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎兄弟「飛飛翔翔」，日前夫妻倆帶著兒子們，一起前往桃園埔心牧場，參加幼兒園舉辦的校外教學，享受歡樂的親子時光，當天，賈靜雯夫婦也帶著咘咘、Bo妞現身，2家人罕見同框，4萌娃私底下真實互動，也意外成為眾人目光焦點之一。

▲野生咘咘Bo妞、飛翔桃園校外教學！　4萌娃私下「真實互動」曝光。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲咘咘Bo妞、飛翔兄弟日前現身桃園進行校外教學。（圖／翻攝自黑人臉書）

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陳建州31日PO出一段影片，開心表示：「牧場的親子活動，小朋友都好開心～父母就當作是體能訓練課…孩子就是我們的最佳教練！。」畫面中，飛飛、翔翔開心餵食羊群，一旁的咘咘、Bo妞也排隊領紅蘿蔔，期間，黑人看見翔翔一次抓起一大把紅蘿蔔，也不忘出聲教育孩子「分享」的重要性，「欸，你拿那麼多，你分給咘咘！」

影片中，咘咘十分活潑，開心拿著紅蘿蔔餵羊的同時，還一度興奮到尖叫，模樣相當可愛，Bo妞則乖巧地排在姊姊後方，默默伸出小手和羊群互動；飛翔兄弟更是活力充沛，除了餵羊之外，看見比自己身形還大許多被的牛隻，也毫不畏懼地大膽伸手觸摸，讓不少粉絲驚呼「要小心手」，而黑人、范范則全程都在一旁緊盯，細心保護孩子們。

▲野生咘咘Bo妞、飛翔桃園校外教學！　4萌娃私下「真實互動」曝光。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲野生咘咘Bo妞、飛翔桃園校外教學！　4萌娃私下「真實互動」曝光。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲4萌娃一起開心餵羊，友好互動融化大票網友。（圖／翻攝自黑人臉書）

雖然黑人發文同時，並未特別標註地點，但2明星家庭合體相當吸睛，畫面曝光後，也被眼尖網友認出是在桃園楊梅的埔心牧場。對此，埔心牧場表示，當天沒有為明星們做特別的安排，「只要入園，都是貴賓。希望每一位遊客，都可以好好享受自然美景，並和小動物們開心玩耍。」

▼4萌娃現桃園校外教學。（影片／取自黑人臉書，如遭刪除請見諒。）

 

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關鍵字

咘咘, 賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 黑人, 范范, 飛飛翔翔

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