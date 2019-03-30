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25歲李宗霖母胎單身！　豪爽認了自己是「處男」

記者林奕如／台北報導

小鮮肉李宗霖近幾年都在大陸發展，這次返台拍攝《一千個晚安》和清新的姚愛寗組成CP，還有浪漫吻戲。25歲的他，在感情世界十分純白，招認沒有交往過女友，也沒有性關係經驗，不扭捏承認自己是「處男」，就算有女演員以「對劇本」為由，半夜帶紅酒敲他門，他也把持得住不亂來，成演藝圈清流。

▲李宗霖、姚愛寗《一千個晚安》。（圖／三立提供）

▲李宗霖不扭捏認母胎單身。（圖／三立提供）

李宗霖透露，其實國小、國中、高中以及大學，都有曖昧對象，覺得對方互有好感，但最後都沒有交往，甚至連牽手都沒有，沒有機會更進一步階段，他只有在拍戲時，才有首次吻女生經驗，他印象最深就是《好想談戀愛》，和黃薇渟每集都有吻戲，但覺得只是工作，沒有投入太多情緒在自己身上。

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▲李宗霖、姚愛寗《一千個晚安》。（圖／三立提供）

▲李宗霖、姚愛寗《一千個晚安》。（圖／三立提供）

這次《一千個晚安》李宗霖和姚愛寗搭擋，也有一場摩天輪吻戲，導演快手拍了2次就收工，反倒是攝影師要補拍劇照，兩人再多親了10次，姚愛寗笑說：「我們就是一直笑場。」被問對他吻技有什麼感覺？兩人微笑對看許久，沒有說話，姚愛寗老實笑說：「沒什麼感覺，就很像喝一杯白開水感覺。」，李宗霖則印象：「摩天輪很浪漫。」

姚愛寗劇中飾演戴天雨，從小就喜歡李宗霖飾演的吳柏森角色，女追男使出死纏爛打絕技，「像我就會跟他說，我6歲夢想就是嫁給你。」但現實生活中，她在感情上怕生又被動，很少會這樣說話。

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李宗霖, 姚愛寗, 一千個晚安

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