《與惡》劇本讓人跪了！編劇呂蒔媛是「劇中的她」藏大彩蛋

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》讓人跪了，只要看過一集，絕對是大入坑，該劇本出自金鐘編劇呂蒔媛之手，公視當時一進行招標，吸引各方人馬共11個團隊來競爭，一個好劇本魔力，讓製作團隊都好想拍、演員都好想演、觀眾都好想看，她到底是何方神聖，其實在《與惡》有客串演出，藏一個大彩蛋。

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▲《與惡》編劇呂蒔媛在第二集客串演出。（圖／翻攝HBO Asia、公視提供）

呂蒔媛被業內人士稱十元，自稱「大嬸編劇」，她2006年製作《聖稜的星光》，當時就在金鐘獎大放異彩，獲得7項提名，抱回2項大獎，她筆觸細膩，長期關懷社會、人生百態，近幾年來電視作品《牽紙鷂的手》、《出境事務所》，讓她2度奪下金鐘最佳編劇，電影作品《誰先愛上他的》則和好友徐譽庭，共同入圍金馬獎最佳原著劇本獎。

▲一場無差別殺人事件，刻劃出《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

這次《與惡》劇本，以無差別殺人題材為主軸，真實刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境，你不敢、不想觸碰的「惡」，其實無所不在，就在你的身邊。

▲吳慷仁飾演法扶律師、周采詩飾演他妻子。（圖／公視提供）

要創作這樣高難度的劇本，前期花5個月與資策會進行「大數據劇本案」合作，但數據接觸不到「活生生的人」，呂蒔媛又花費1年進行田野調查，親自找了相關人士約40名人拜訪，旁聽死刑庭，了解審判過程。

呂蒔媛說：「寫劇本是每天跟自己打仗的工作。」

▲劇本打動15年沒拍台劇的賈靜雯點頭。（圖／公視提供）

7個月時間完成初版劇本，當時一曝光，許多業內人士一看到就深受吸引，更表示：「已經很久沒有這麼挑戰的電視劇了，演員就在等好劇本。」好劇本讓15年沒有拍台劇的賈靜雯點頭演出，聚集吳慷仁、溫昇豪、檢場、謝瓊煖等實力派演員，其實編劇呂蒔媛也在其中，客串一角演出。

在第二集中，編劇呂蒔媛客串法官一角，只有20秒的戲份、4句台詞，鏡頭也只有各一個遠景正面、背面，快閃登場藏了一個大彩蛋，也讓一向隱身在幕後，頂著蘑菇頭、戴黑眶眼鏡的編劇，曝光在銀光幕前。