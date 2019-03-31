法國影帝染黑髮神還原！　《城市獵人》原著作者認證

記者傅家妤／綜合報導

喜劇影帝菲力普拉紹（Philippe Lacheau）自編自導自演法國版《城市獵人》，是由殿堂級全球暢銷經典漫畫《城市獵人》改編而成，該片也曾獲原著作者北条司認證「非常原汁原味」，為了更真實還原角色，菲力普拉紹還特別把頭髮染黑，戴上黑色隱形眼鏡，甚至看了無數次原著動漫，下足苦功。

▲菲力普拉紹自編自導自演電影《城市獵人》。（圖／CATCHPLAY提供）

菲力普拉紹受訪時表示：「這個角色對男人來說相當重要，根本是大師級的殿堂人物，我必須盡全力來詮釋。」片中主角「集幽默、正義與好色的私家偵探城市獵人」定名「孟波」，被孟波稱為「世界上唯一無法讓他有性趣的女性」的女主角定名為「阿香」，而總是解救孟波於千鈞一髮的好兄弟則定名「海怪」，原汁原味打造觀眾所熟悉的《城市獵人》，就連原版漫畫作者北条司說：「這是我看過最接近原版的《城市獵人》。」

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▲為了更真實還原，菲力普拉紹特別把金髮染成黑色。（圖／翻攝自IG／菲力普拉紹）

電影版《城市獵人》孟波（菲力普拉紹 飾）是人稱「城市獵人」的私家偵探，他集幽默、正義、好色於一身，擅長處理五花八門的棘手任務，深受委託人信賴。某天一名神祕委託人交付一項危險任務，要他保護神奇的愛情靈藥「邱比特香水」，此款香水會讓人性慾大開、如狼似虎，本身就「色膽鮑天」的孟波天不怕地不怕，決定接受委託，誰知香水卻被有心人士偷走，孟波必須在時限之內找回香水，否則天下將會「性事」大亂。電影將在5月24日於台灣上映。

▲菲力普拉紹所飾演的「孟波」是集幽默、正義、好色於一身的私家偵探。（圖／CATCHPLAY提供）