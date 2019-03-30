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女神卡卡「訂婚後就分手」內幕曝光　友爆：未婚夫控制欲太強！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后女神卡卡（Lady Gaga）去年底與49歲的經紀人男友克里斯汀卡瑞諾（Christian Carino）訂婚，卻在今年二月情變，兩人正式分手。如今有知情人士爆料，分開原因並非其中一人另結新歡，而是男方控制欲太強。

▲▼女神卡卡黃鑽項鍊128.54克拉出席奧斯卡。（圖／CFP）

▲女神卡卡在奧斯卡前夕與未婚夫分手。（圖／CFP）

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女神卡卡在奧斯卡頒獎典禮的前幾天，傳出與經紀人未婚夫克里斯汀分手。據外媒報導，兩人分開的原因，是男方控制欲太強，知情人士爆料：「這段兩年多的感情到尾聲時，克里斯汀對卡卡並不太好。」

▲女神卡卡曖昧傑瑞米雷納。（圖／翻攝自女神卡卡、傑瑞米雷納IG）

▲女神卡卡傳出曖昧「鷹眼」傑瑞米雷納。（圖／翻攝自女神卡卡、傑瑞米雷納IG）

另一名知情人士也表示，分手是女神卡卡提出的，「克里斯汀太會吃醋，一直問卡卡的行蹤，訊息發個不停，她的朋友也都不喜歡他。」與此同時，她也和「鷹眼」傑瑞米雷納越來越靠近，「他們總是一起出去玩。」

▲▼女神卡卡《Shallow》奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）

▲女神卡卡在奧斯卡前夕與未婚夫分手。（圖／CFP）

不過目前「卡雷CP」還只是友達以上戀人未滿，而女神卡卡也沒花太多時間治療情傷，朋友表示：「她甚至沒空談論克里斯汀的事。」日前她過33歲生日，帶了11名好友一起出國慶祝，眾人一起開派對，儘管單身中，還是玩得非常開心。

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女神卡卡, Lady Gaga, Shallow, 一個巨星的誕生, 布萊德利庫柏, Bradley Cooper

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