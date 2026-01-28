《驅魔麵館》男星要來台灣了！　將當兵暫別影壇前首度訪台

記者蔡琛儀／台北報導

在韓劇《驅魔麵館》飾演熱血少年「蘇炆」的南韓男星趙炳圭，確定將於4月4日首度來台舉辦見面會，趙炳圭憑藉《驅魔麵館》中爆發力十足的演技，成功塑造背負命運、一路成長的少年英雄形象，讓「蘇炆」成為許多觀眾心中的人生角色。

▲《驅魔麵館》趙炳圭將來台。（圖／無限暢通娛樂提供）

他也曾在《SKY Castle 天空之城》、《金牌救援：Stove League》中展現穩定且成熟的角色掌握度，並獲得SBS演技大賞男子新人演技獎肯定。

出道初期，趙炳圭同時橫跨電影、電視劇、網劇與舞台劇，短短五年間累積超過70部作品與500場試鏡經驗，高密度實戰讓他能自由切換熱血、陰鬱到黑暗角色，被不少導演形容為「越拍越有深度的演員」。

▲趙炳圭首度來台。（圖／無限暢通娛樂提供）

今年1月，他主演的電影《Boy》於南韓上映，挑戰遊走犯罪邊緣的少年角色，展現與《驅魔麵館》截然不同的面貌，此次見面會也被視為他暫別影壇入伍服役前的重要行程，主辦單位透露將準備全場合影、Hi Touch、Hi Bye與多項VIP福利，趙炳圭希望以最真誠的方式，親自回應台灣粉絲長久以來的支持與等待。門票將在2月7日開賣，詳洽遠大售票系統。